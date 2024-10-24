亞洲資產管理中心示範區明年在高雄成立 9家業者有興趣

立委賴瑞隆關心高雄設立亞洲資產管理中心示範區進度。（賴瑞隆提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕賴清德總統上任後，積極推動成立亞洲資產管理中心，民進黨立委賴瑞隆今天（24日）向金管會主委彭金隆追問在高雄推動「亞洲資產管理中心」示範區事宜，彭金隆表示，預計在2025年上半年成立，目前已有9家業者表達進駐意願，包括4家國際資產管理公司，還有5家銀行有興趣。

立院財委會今天安排「政府推動台灣成為亞洲資產管理中心之具體作為暨如何協助金融科技及新創產業籌資現況與未來發展」專題報告，立委賴瑞隆指出，高雄亞灣具備各項條件，近年台灣產業、資金也條件成熟，應加速推動「亞洲資產管理中心」。

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彭金隆表示認同，指目前台灣的金融表現優異，股市報酬率達30%為亞洲之冠，代表台灣經濟轉型成功，在推動亞洲資產管理中心政策上，為帶動台灣金融產業持續進步，目前整個亞洲資產管理中心所需的法規架構已經規劃完成，金管會將與高市府合作，提出首個「亞洲資產管理中心」示範區，預計明年上半年可完成中心的設置。

彭金隆也說，目前已有9家業者表達進駐意願，包括4家國際資產管理公司，還有5家銀行有興趣，其中，銀行包括公股民營都有意願，以高資產理財績優銀行為主。

彭金隆強調，設置專區除了能給予面對面的金融諮詢服務，也有助吸引更多金融人才加入；高市府將對資產管理中心設置提出行政誘因，金管會給予政策鬆綁，共同促進境內及境外的銀行及國際金融業務（OBU）結合，亞灣將成為示範區，未來推廣至各縣市共同發展金融產業。

賴瑞隆認為，高雄設立資產管理中心，亞洲新灣區是最具有潛力的區域，位於半導體S廊帶南核心，有智慧科技創新園區、高雄軟體園區，科技產業園區等產業聚落，也具有海陸雙港、遊艇碼頭，中山大學也於前年成立國家重點領域學院的「國際金融學院」，產業、人才匯集。

賴瑞隆期許，亞洲資產管理中心的設立，未來將與新加坡、香港及日本相互競爭，期許金管會與高市府加快速度，善用高雄亞灣海港空港高科技產業的優勢，在明年上半年完設置。

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