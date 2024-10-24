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東元與臻鼎簽訂戰略合作 目標每年減碳5000噸

2024/10/24 18:16

東元與臻鼎達成戰略合作，深化節能減碳、永續發展業務。圖右為東元電機董事長利明献，圖左為臻鼎董事長沈慶芳。（業者提供）東元與臻鼎達成戰略合作，深化節能減碳、永續發展業務。圖右為東元電機董事長利明献，圖左為臻鼎董事長沈慶芳。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕機電大廠東元（1504）今日宣布，與PCB製造商臻鼎（4958）簽署戰略合作框架協議，將建立戰略性合作夥伴關係，推動PCB產業節能減碳和永續發展，首波將在「智慧能源管理」項目展開全方位合作，目標每年減碳5000噸以上。

東元在新任董事長利明献上任後，積極強化策略結盟，並力攻綠色能源與節能減碳商機，而PCB產業也持續進行低碳轉型。東元指出，其廠房節能「減碳包」，已於2023年在臻鼎深圳、秦皇島園區順利完工，每年節約相當於台幣683萬的電費，年減少碳排放約1800噸CO2e，效果顯著。

利明献表示，東元成熟豐富的節能改造方案和完善的維保服務體系，將為臻鼎的全球廠區實現綠色轉型，推動智慧能源管理進程。本合作案不但符合東元3年發展策略中的節能減碳項目，更進一步攜手建構PCB產業的低碳生態，雙方將以每年減碳5000噸以上為目標，持續最佳化升級。

臻鼎董事長沈慶芳指出，此次合作，期望利用東元的智慧化管理技術，協助臻鼎建立設備健康管理平臺，利用最新物聯網、雲計算、大數據和行動通訊等技術，對設備運行狀態進行全生命週期服務，並提供節能、創能及儲能等綠色能源整合方案，為臻鼎安全生產、連續生產、低碳智慧生產保駕護航。

東元說明，雙方合作範圍也涵蓋東元電機為臻鼎提供各種工況的技改服務，與各種動力能源系統的整體解決方案，包括電機驅動系統、迴圈水系統、風機系統、空調系統、空壓系統、和餘熱利用等。

另外在能源管理合作方面，雙方將優先試行太陽能、儲能系統建設與運維。同時對設備智慧健康運行的監測、預警、診斷、趨勢分析也將陸續展開深入合作。

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