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張善政批台電誤導桃園電力不足 台電：電力足但電網有瓶頸

2024/10/23 18:14

台電表示，南、中電北送有電網瓶頸，盼各地支持電力建設。（記者林菁樺攝）台電表示，南、中電北送有電網瓶頸，盼各地支持電力建設。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕有關「桃園以北地區不再核供5MW以上資料中心」，桃園市長張善政今（23）拿電電公會報告資料批台電在誤導。台電則澄清，並非桃園市行政區內供電不足，而是以電網為劃分，南、中電跨區已有送電瓶頸，桃園以北有若干地區面臨電網瓶頸。台電重申，電力供應不只需要充足的電源，也需要相對應的電網建設，都需要地方政府的支持，才能穩定產業發展需要的用電。

張善政引述電電公會報告，指稱桃園市的電力自給率達到137.7%，代表在桃園境內所發的電，還有近40%可以送到外縣市，但台電因北部電廠電網不夠，桃園以北地區不再核供5MW以上資料中心，他批這是一個誤導的措施。

台電澄清，近年用電的大幅成長，電網建設多為鄰避設施推動不易，桃園以北已有若干地區面臨電網瓶頸，台電正積極進行許多電網改善工程。

台電補充，桃園地區近年快速發展帶動用電成長，人口增加反映在2009年至今用戶數已從98萬戶增加至130萬戶，成長逾3成；產業用電也因台商回流及產業升級，近2年用電申請量增加900MW以上，佔全國增設用電的13.4%，並推估每年將以11.4%幅度快速增長，已逐漸造成該地區產生供電瓶頸，因此台電也積極推動相關電網建設。

台電表示，資料中心屬於「高耗能」產業，為避免排擠其他產業及民生用電，世界各國皆謹慎面對並嚴格控管。

台電將依據區域的供電狀況與電網建設進程，滾動檢討供電策略，也期待地方政府能夠支持及協助電力建設的推動，共同提升電力供應的韌性和穩定性。

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