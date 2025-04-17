股神巴菲特給出「神建議」 億萬富翁直呼受用不盡

「股神」巴菲特（Warren Buffett）。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕億萬富翁、慈善家梅琳達（Melinda French Gates）現年60歲，她表示，每當有人跟她分享有幫助的話語時，她都會記錄下來，好讓自己「在腦中反覆思考」，其中一段特別實用的智慧，來自「股神」巴菲特（Warren Buffett），巴菲特告訴她「不要對自己太苛刻」，這對她的慈善工作特別有幫助。

《CNBC》報導，梅琳達在2015年創辦了自己的慈善機構Pivotal Ventures，她回憶，巴菲特曾向她和她的前夫比爾蓋茲（Bill Gates）分享的一句智慧的話，這對於她在Pivotal Ventures的慈善工作特別有幫助。

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梅琳達說，每當我對自己的慈善工作過於苛求時，我就會想起巴菲特最初對我們說的話：「你們所從事的，是社會所遺留下來的難題，而這些問題之所以被遺留下來，就是因為它們真的很難解決，所以，不必對自己太過苛責。」

梅琳達和比爾蓋茲在1991年首次與巴菲特見面，在此後的數十年期間，他們經常共同推動慈善計劃，巴菲特曾於2006年至2021年間擔任蓋茲基金會（Gates Foundation）理事，3人更於 2010 年共同發起「捐贈誓言」（The Giving Pledge），號召億萬富豪在有生之年捐出大部分財富。

而在蓋茲基金會成立後不久，巴菲特又給了他們另外一條建議。梅琳達說，巴菲特曾對我們說過：「找到你真正的核心目標，其他的事就放下吧。當你把自身的才能聚焦在那個目標上，並持續投入於那些議題時，你會更有成就感，也不會那麼糾結於無法兼顧其他事。

報導指出，巴菲特的這2則建言有個共通主題：如果你的自我批評妨礙你達成目標，那就試著對自己多一點耐心。

一些專家也認同巴菲特的這番話，密西根大學的組織心理學家克羅斯（Ethan Kross）2022年曾接受《CNBC》採訪，當時他表示，人們若一味糾結於錯誤或進展不如預期的狀況尚，往往會適得其反。克羅斯解釋，處於低潮期的運動員若專注於下一次該如何改進，會比一再回想錯失的目標，更容易恢復狀態。他的建議是，要像一位嚴格的教練那樣對自己說話。

億萬富翁、慈善家梅琳達（Melinda French Gates）。（美聯社）

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