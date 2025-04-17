美眾院爆DeepSeek「規避取貨」擁6萬輝達晶片 輝達「4字」表態

美聯邦眾議院指控中國人工智慧平台DeepSeek對美國構成了嚴重的國家安全威脅，要求輝達就晶片使用問題給出解釋。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美聯邦眾議院於美東時間16日公布調查報告，指控中國人工智慧平台DeepSeek對美國構成了嚴重的國家安全威脅，據報導DeepSeek使用逾6萬顆輝達（NVIDIA）的晶片，部分晶片受到美國管制，已要求輝達就晶片使用問題給出解釋，輝達也回應「一字不差（to the letter）遵守政府指示」。

美國眾議院中國問題特別委員會主席John Moolenaar與另1名成員Raja Krishnamoorthi，發布名為《DeepSeek 揭秘：揭露中共用於監視、竊取和顛覆美國出口管制限制的最新工具》的調查報告，內容直指DeepSeek開發時使用超過6萬顆輝達（Nvidia）晶片，可能是透過規避美國出口管制的方式取得，且披露DeepSeek如何暗中將美國用戶資料傳遞給中國共產黨，然後操縱資訊以符合中共的宣傳，並且使用從美國人工智慧模型非法取得的資料進行訓練。

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綜合外媒報導，眾院中國特設委員會共和黨籍主席John Moolenaar與民主黨籍資深眾議員Raja Krishnamoorthi於16日致函輝達，要求公司提供中國與東南亞地區的銷售資訊。委員會稍早才剛釋出一份報告，直指運用輝達晶片訓練AI模型的DeepSeek，對美國國安造成「重大威脅」。

輝達在聲明中表示：「美國政府指示美國企業，它們可銷售的產品與銷售地點，我們一字不差（to the letter）遵守政府指示。」

直到上週前，H20銷往中國都是合法的，但眾院專責委員會卻說， H20過去1年的銷售是鑽「漏洞」，輝達在當地時間15日表示，美國官員已於4月9日通知該公司，對中國銷售H20 晶片需要獲得出口許可證。

輝達在聲明中說：「科技業出口至全球知名公司時支持美國, 如果政府察覺有異，會給我們指示。」

根據文件顯示，美國政府正調查是否有受限晶片經新加坡轉運至中國。根據文件，依帳單地址計算，新加坡是輝達第2大市場，銷售額近240億美元（約新台幣7809億元）。

但對此輝達澄清，這些交易多屬於美國企業子公司名下的帳務操作，相關產品出貨到其他地點,，包括美國和台灣，而非中國。

輝達週三股價重挫近7%，由於美國政府自14日起實施熱門AI晶片「H20」的輸中管制，輝達將因此於首季認列55億美元（約新台幣1790億元）衍生費用。

除輝達外，超微（AMD）15日也揭露，MI308X處理器出口中國時也須申請執照，因此需認列8億美元（約新台幣260億元）庫存註銷費用。

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