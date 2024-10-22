力積電連5季虧損，Q3每股虧損0.69元。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕晶圓代工廠力積電（6770）今舉行法說會，並公布第三季財報，稅後虧損4.89億元，每股稅後虧損0.69元；今年前三季累計稅後虧損52.76億元，每股稅後虧損1.27元，力積電連5季虧損，且較上季與去年同期虧損擴大，也是台系四家晶圓代工大廠，唯一虧損的一家。

力積電第三季營收為新台幣116.51億元，營業淨損28.79億元，稅後稅損4.89億元，每股稅後虧損0.69元，虧損相較今年上半年第一季及第二季擴大；今年前三季營收335.94億元，累計稅後虧損52.76億元，每股稅後虧損1.27元。

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力積電表示， P5新廠新加入營運，加上中國成熟製程競爭，走向國產化，致使第三季持續虧損。就產品需求看，電源管理IC需求成長顯著，驅動IC需求下滑，記憶體代工也有增加。2024年資本支出預估在8.55至9億美元之間，主要用於P5廠的資本投資。

展望營運，力積電總經理朱憲國指出，電源管理IC需求持平，車用因歐美庫存消化差不多已看到需求慢慢改善，此外，該公司12吋鋁製程具競爭力，去中化將可使明年逐漸產能回填空缺，公司將持續投資2.5D與3D AI 產品線，這將有助於提升競爭力並開拓新市場，預計明年下半年逐漸放量，2026年可看到營運成效。

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