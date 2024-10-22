代操業務再下一城！保德信投信進軍私校退撫儲金領域

教育部私校退撫儲金監理會執行秘書賴俊男（中）見證，私校退撫儲金管理會董事長黃柏翔（右）及保德信投信總經理梅以德（左）代表簽約。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕私校退撫儲金的總資產規模達到960.23億元！保德信投信宣布，自2025年至2028年擔任私校退撫儲金管理會自主投資計畫專業投資顧問，總經理梅以德表示，未來將服務全台349所學校、共4.5萬名教職員，把歐美最新的退休生活與理財規劃相關的議題帶進臺灣，以期優化教職員的投資與退休生活體驗。

私校退撫儲金管理會董事長黃柏翔指出，自2010年私校退撫儲金制度成立以來已超過14年，截至2024年6月私校退撫儲金的總資產規模達到960.23億元，他認為，隨著臺灣社會老齡化問題日益嚴重，如何有效管理退休金資產，讓教職員的退休生活更有保障，成為政策制定者和相關機構的首要任務，此次保德信投信的加入，不僅引入國際集團先進的退休金管理經驗，也可幫助私校退撫儲金制度未來持續創新發展。

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梅以德則說，保德信投信自2001年起受託管理政府基金全權委託投資業務後，此次與私校退撫儲金管理會合作，代表保德信投信在臺灣市場的業務邁向新里程，未來將秉持服務法人客戶的規格，擴及私校退撫儲金所有教職員。

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