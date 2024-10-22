台積電強到會壟斷？黃仁勳大讚世界最好 魏哲家解惑「擔憂」

台積電（2330）是世界最大的晶片製造中心。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）是世界最大的晶片製造中心，也是蘋果（Apple）、輝達公司的晶片供應商，黃仁勳曾讚台積電是世界最好。根據《彭博》報導，分析師在最新財報電話會議上提出1擔憂，指台積電可能很快就會因這種主導地位而面臨反壟斷問題，對此台積電總裁魏哲家也做出回應。

《彭博》報導，摩根士丹利分析師Charlie Chan詢問台積電高層，要如何「在幾乎壟斷的情況下應對潛在反壟斷風險」，台積電也迅速做出反應，提出晶圓製造2.0（Foundry 2.0），重新定義晶圓製造產業。

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《彭博》指出，隨著台積電在全球最新進半導體製造業務上擴大對競爭對手的領先優勢，晶圓製造2.0（Foundry 2.0）在今年被提出。

7月，魏哲家公布了晶圓製造2.0（Foundry 2.0）概念，把封裝、測試、光罩等等所有與邏輯IC製造相關的環節都拉進來，讓整個Foundry產業的定義更完整和清晰。

魏哲家在近日法說會上再表示：「我認為Foundry 2.0更能反映台積電的潛在市場，而我們的市佔率可能不會在30%左右。所以，還不是統治者。我們很大。是的，因為我們表現得很好，但這不是反壟斷問題，也不在我們的考慮範圍內。」

而報導指出，根據台積電總裁魏哲家回應來看，台積電在其試圖競爭的市場中，僅佔有約30%的市佔，但是許多人仍認為台積電幾乎擁有整個尖端半導體市場。

過去幾個月，隨著英特爾裁員並縮減擴張規模，三星在人工智慧記憶體領域難以取得進展，台積電鞏固了在半導體的主導優勢。

使輝達成為1家價值3.4兆美元（約新台幣109兆元）公司的晶片、為每部iPhone提供動力的蘋果（Apple）晶片，以及高通絕大多數最好的 Snapdragon晶片，通通來自台積電工廠。

10年前，台積電突破了原代工市場50%的大關，恰逢iPhone處理器開始生產。根據估計，自那之後，台積電已穩定控制了全球一半以上的合約晶片製造市場。

2017 年，台積電的主導地位曾被競爭對手格羅方德 （GlobalFoundries）質疑，據報道，當時格羅方德要求歐盟反壟斷監管機構調查台積電，不過事態並為升級。

近年來，台積電一直沒有具體說明其在全球代工業務中的市占。但今年早些時候，台積電高級副總裁張凱文透露，全球99%的AI加速器都是採用台積電先進技術製造的。

但《彭博》也指，這種統治地位是有原因的。 黃仁勳在9月中旬1場活動中簡潔地表述了這點，他說：「我們目前在台積電進行製造，因為它是世界上最好的，不僅僅是好一點點，而是好得多。我們與他們有著長期的合作歷史，他們的靈活性和規模能力都令人印象深刻。」

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