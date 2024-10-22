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三星員工「投奔敵營」 韓媒 : 200人爭SK海力士3職缺

2024/10/22 09:53

三星業績不佳，傳出百名員工想投奔SK海力士。（法新社）三星業績不佳，傳出百名員工想投奔SK海力士。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓雙雄在高頻寬記憶體（HBM）市場競爭激烈，三星電子（Samsung Electronics）因布局進度比對手慢，上季營運不如同業，高層還罕見的公開道歉。韓媒報導，近期超過百名三星員工想「投奔敵營」，三星電子面臨人才流失的危機。

《The Elec》引述知情人士稱，近期SK海力士（SK Hynix）近期發布徵才公告，預計招募3位具備相關經驗的蝕刻工程師，吸引了大約200名三星現任工程師爭相投遞履歷。

另外，南韓電子技術協會（Korea Electronics Technology Institute，KETI）也有計劃聘請3名研究人員，同樣收到約50位博士級的三星晶片工程師投履歷，該會先前所僱用的8名員工，原先全任職於三星。

據報導，SK海力士除招募經驗豐富的工程師之外，對於經驗略為不足約5年資歷的工程師展開招募計畫，並將碩士、博士時期的實習經驗也納入資歷。市場人士表示，SK海力士這項計畫吸引了三星電子工程師的申請人數暴增。

一位前三星半導體員工告訴TheElec指出，過去三星員工的年薪是業界最高的，但如今薪水與獎金已與競爭對手差異不大。

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