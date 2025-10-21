自由電子報
女首相慶祝行情！日股逼近50000點大關

2025/10/21 08:35

〔財經頻道／綜合報導〕iPhone 17 在美、中銷售強勁，蘋果股價週一飆近4%，收262.24美元新天價，帶動美股4大指數勁揚，而亞股週二追隨華爾街漲勢，日韓股漲逾1%，而日股在週一首度突破49000點後，週二一度漲逾600點，指數逼近50000點大關。

投資者正在等待日本國會投票，右翼反對黨日本維新黨週一表示準備支持高市早苗出任首相，高市早苗很可能因此成為日本下一任首相。

日股持續籠罩在準女閣揆行情中，週二日股開盤大漲572點，或1.16%，以49757點開出，指數開高走高，一度來到49816點，朝50000點大關挺進，漲631點，或1.28%，不過，急漲賣單調節，截至台北時間8點26分，報49659.5點，漲474點。

南韓綜合指數週二開盤亦漲36.32點，或0.95%，以3851.01點開出，指數開高走高，來到3878.54點，漲63.85點，或1.67%。

