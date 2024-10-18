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南韓人很在意台積電？萬人緊盯法說會 網揭「關鍵」秒懂

2024/10/18 10:18

台積電昨（17）日召開法說會。（彭博資料照）台積電昨（17）日召開法說會。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電昨（17）日召開法說會，1名網友就在PTT上發文表示他在YouTube搜尋「TSMC」，結果最新影片幾乎都是韓國的，1韓國美股YouTube頻道直播「台積電法說會」甚至有1萬多人觀看，讓他相當訝異韓國人竟比台灣人更關注台積電法說會。

原PO在PTT上指出，他在台積電法說會當天搜尋TSMC，發現最新影片幾乎都是韓國的，還有1直播竟然有1萬多然在觀看。他表示：「我看台灣都沒這麼多人在看，有沒有韓國比台灣人還在意gg的八卦？」

貼文引發討論，有網友提供答案，指出背後原因是韓國人玩的都是美股，而且一堆都買NVIDIA（輝達）跟TSM ADR（台積電美股），因為兩者走勢差不多，因此特別關注。

還笑稱：「全世界最強散戶只能是大韓民國大媽」、「韓國散戶很強啊！狂買特斯拉狂漲」。

台積電（2330）昨日法說會釋出多項利多，合併營收約新台幣7596億9千萬元，每股盈餘（EPS）12.54元、毛利率57.8%創新高，預估第四季營收季增12.76％，全年營收可望較去年同期增加近3成，加上董事長魏哲家強調，AI需求是真的，不會是泡沫，需求才剛開始且將持續多年，激勵今日股票開高走高，以1095元開盤，至台北時間9點58分，股票漲6.28%、65元，報1100元。

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