地面光電受阻！經濟部20GW目標遞延1年 拚2026年達標

經濟部書面報告指出，太陽光電目標調整為2026年完成20GW。 （記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部首度調整太陽光電20GW達成年限，由原本的2025年遞延1年到2026年。經濟部長郭智輝坦言，主要是地面型光電推動受阻，但未來2年必須達成6GW，郭智輝表示，光電建設考量多，只要大家支持就OK。

郭智輝今（16日）赴經委會進行「我國電力能源配比執行現況與未來規劃」專案報告；經濟部書面報告指出，「目標調整為2026年太陽光電可完成20GW」。

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郭智輝受訪表示，光電案場的建置速度很快，一般約是兩年，但其他類型的至少要6年，台灣屋頂光電建置籌設都沒問題，但地面型光電涉及土地應用，預計延後1年，預計2026年可達成光電建置20GW的目標。

但對照經濟部書面報告，截至2024年8月已設置13.62GW，也就是兩年多時間要達到6GW，郭智輝表示，全台灣可建置目標加起來可以達成，他解釋，光電建置會遞延，主要是時間多花在評估是否會影響生態，這是取捨問題，若大家都支持，建置目標就OK。

立委黃國昌、王育敏也關切光電推動狀況。經濟部能源署長游振偉表示，政府規劃光電20W，屋頂規劃8GW，地面型約12GW，他也解釋，屋頂型雖已達標，但仍會持續推動，也能藉此緩解地面型開發。

至於光電距離目標20GW還有6GW，經濟部掌握約需六千多公頃土地，郭智輝補充，土地還要跨部會跟農業部協商討論，主要會以漁電共生為主。

經濟部報告指出，屋頂型光電已提前達標並將持續優先推動，可設置於農業、工業、公有及民間屋頂，並透過增訂《再生能源發展條例》12-1條，規範一定規模新建物應設置光電。能源署長游振偉也補充，該條與內政部持續討論，預計年底前出爐，由內政部對外公告子法。

至於地面型光電，經濟部書面報告提到，因開發時較易涉及環境生態、社會溝通、土地使用、行政程序及地方政府態度等多項議題須突破，政府以優先推動漁電共生，研議適當回饋機制、申請流程公開透明，來提升申設進度，將目標調整為2026年太陽光電可完成20GW。

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