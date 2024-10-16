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大罷工燒光鉅額！波音擬「賣股發債」籌逾8千億救急

2024/10/16 13:10

波音宣布多項措施以挹注現金流，包括打算籌資高達250億美元（約新台幣8110億元）。（資料照，路透）波音宣布多項措施以挹注現金流，包括打算籌資高達250億美元（約新台幣8110億元）。（資料照，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國飛機製造大廠波音公司（Boeing）正在應對不時出現的生產問題和美國廠大罷工，宣布多項措施以挹注現金流，包括打算籌資高達250億美元（約新台幣8110億元）。

法新社報導，在一項監管文件中，波音表示計劃透過賣出股票和發債方式來籌集資金。

波音稍早還曾宣布已達成一項協議，可將從多家銀行取得100億美元（約新台幣3243億元）的信貸。

波音採取這些舉措之際，正值西雅圖地區生產線發生機械師大罷工，造成737MAX和777型飛機的組裝工廠實際上停工。

太平洋西北地區有約3萬3000名波音工人已罷工近一個月，以爭取提高薪資與改善退休福利。工人抱怨在通貨膨脹上升時期，他們的薪資已有超過10年幾乎持平。

因勞資問題喬不攏，美國波音（Boeing）員工9月13日發起大罷工，至今已邁入第5週。（資料照，路透）因勞資問題喬不攏，美國波音（Boeing）員工9月13日發起大罷工，至今已邁入第5週。（資料照，路透）

據安德森經濟集團（Anderson Economic Group）表示，罷工第1個月對財務的直接影響，讓波音公司損失超過30億美元（約新台幣973億元）。

由於這次罷工，波音公司表示，要將777X型首次交機從2025年推遲到2026年。這款拖延已久的噴射機原定將於2020年1月服役。

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