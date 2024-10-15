北市134棟、近7成辦公樓「滿租」 年底租金仍是房東說了算

目前北市大樓空置率低於10%的計有172棟，占比約9成，房東在談判上仍有優勢，預估年底租金將續漲。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕受科技業、金融服務業租賃需求帶動，前3季台北市辦公室租賃市場共去化逾4萬坪，已超越去年全年，而且根據商仲業者調查，目前北市有134棟、近7成辦公大樓處滿租狀態，因此，預期到年底整體租賃市場仍是房東說了算。

根據高力國際最新發布「2024年第3季台北市商辦租賃市場調查」，第3季平均空置率約5.74%，平均租金單價、每月每坪約2645元，較上季小幅成長0.2%，主要商圈中，以西區商圈表現最搶眼，單季租金漲幅高達2.53%。

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高力國際企業租戶服務部資深執行董事陳頌民表示，展望第4季，目前大樓空置率低於10%的計有172棟，占比約9成，也就是說多數辦公大樓的進駐情況佳，房東在談判上仍有優勢，預估年底租金將續漲，空置率將持續小幅下降。

未來5年辦公室新增40.2萬坪 空置率將明顯拉高

進一步觀察2024至2028年、未來5年的台北市辦公室新增供給，七大商圈將釋出30棟新大樓，新增供給面積總計40.2萬坪。以年度來看，2025年有5.7萬坪，尚在可控制範圍內，陳頌民也預期會企業往優質辦公室升級的趨勢將持續帶來搬遷動能；不過2026與2027年，連續兩年超過10萬坪新增供給，其中2026年推估有10.7萬坪、2027年有13.8萬坪，他認為，屆時租金及去化速度將受到考驗，空置率更將直接推升至12至15%。

從區域來看，西區將新增供給最多，將有10棟新大樓問世、釋出12.3萬坪，佔整體的30%，敦南與民生敦北商圈合計將釋出共8.2萬坪，占比約21%；陳頌民補充，敦化南北路以西的商圈新落成的選擇也較多，在新大樓完工潮激勵下，台北市中心也有可能出現商圈由東再向西移的局面。

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