前往洛杉磯的中國貨船運輸量劇降27％！CNBC曝長榮海運等海洋聯盟取消率達18％

前往洛杉磯和長灘的中國貨櫃船舶運輸量急劇下，截至5月3日當週，週劇減27%。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於川普總統對中國商品徵收高額關稅以及對經濟衰退的擔憂，美國和中國之間的貿易出現下滑，這一現象開始在主要港口數據中顯現，前往洛杉磯和長灘的中國貨櫃船舶運輸量急劇下，截至5月3日當週，週劇減27%，報導指出，以馬士基為首的雙子聯盟取消率為24.39%最多，其次是由達飛海運、長榮海運等組成的海洋聯盟，佔18%。

CNBC報導，據船舶追蹤系統Port Optimizer稱，不僅截至5月3日當週，離開中國前往南加州港口（美國接收中國貨物和其他亞洲貿易的主要港口）的貨船數量，週下降了29%，5月4日至10日當週計畫抵達的船隻數量，年減更高達44%。

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本週計畫有12艘船到港，低於4月20日當週的22艘。以貨櫃數量計算，5月4日至10日當週共有6萬2568個TEU（標準櫃20英尺）到港，而4月20日至26日當週到港數量為12萬608個TEU。

DAT Freight & Analytics首席分析官Ken Adamo表示，我們正處於西海岸的一個轉折點。他進一步指出，卡車數量急劇下降，與兩週前相比，過去1週全國範圍內有超過70萬輛卡車消失了。

而根據全球物流公司向客戶發出的停航通知，船舶數量的下降與包括長灘、洛杉磯、奧克蘭和西雅圖港口在內的太平洋航線上遠洋運輸公司取消航班數量的增加相吻合。

馬士基與赫伯羅特的雙子聯盟取消率為24.39%最高；其次是由達飛海運、中遠海運、長榮海運和東方海外組成的海洋聯盟，佔18%；由海洋網聯船務、現代商船和陽明海運組成的 Premier Alliance佔15%，至於MSC和ZIM目前的航班取消率為10%。

遠洋運輸公司正試圖平衡關稅和貿易戰緊張局勢升級而導致的訂單減少。根據CNBC近日報道，由於需求暴跌以及承運商暫停或調整跨太平洋航線服務，共有80 個從中國出發的航次被取消。

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