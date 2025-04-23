「台灣米」在日本超夯！日本米價暴漲翻倍 台日價差曝光日網驚呆

日本米價飆漲逾倍引發危機。（示意圖，彭博資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本米價飆漲逾倍引發危機，超過25年來首度從南韓進口稻米應急，日媒報導，「台灣米」也成為熱門商品，引起網友討論。

日媒《AERA Digital》報導，台灣米去年就在日本超市開始販售，上架後受到熱烈歡迎，時常銷售一空，日本網友近日也紛紛進行比價，直呼台灣米的價格真的比日本國產米便宜太多。

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台灣米的販售也成為日本網友討論的熱門話題，像是「むすびの郷」在社群平台X上有許多日本人討論，這款米主打在台灣精米後，在日本挑選和包裝。

在X上，網友拿來比價，在西友超市購買的台灣米價格，目前5公斤來到含稅價3229日圓（約新台幣739元），相較上架時有所提升，但日本米多半都在4000日圓（約新台幣915元）以上，因此有網友就表示，感覺買了4000多日圓的米很虧。

而根據《AERA》記者實測，發現台灣米煮成的白米，口感緊實，家人食用後的評價是： 「味道簡單，甜度適中」。

而也有網友指出，由於日本國產米太貴，就買了台灣米。而他將日本米、台灣米、越南米放在一起做比較，實測發現，台灣米不但大小飽滿度與日本國產米幾乎相同，色澤也差不多，同樣擺在一起的越南米就顯得相對較小、顏色較淡。

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