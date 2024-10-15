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微軟GenAI副總裁跳槽至OpenAI

2024/10/15 11:17

微軟GenAI副總裁布貝克（Sébastien Bubeck）將跳槽至OpenAI。（圖擷取自微軟官網）微軟GenAI副總裁布貝克（Sébastien Bubeck）將跳槽至OpenAI。（圖擷取自微軟官網）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，微軟（Microsoft）生成式人工智慧（GenAI）副總裁布貝克（Sébastien Bubeck）將跳槽到OpenAI。

綜合媒體報導，微軟證實，公司GenAI副總裁布貝克將離職加入公司最大的投資者，也是競爭對手OpenAI。

關於布貝克離職原因，微軟表示，布貝克計劃與OpenAI合作，實現通用人工智慧 （AGI） 的目標。

微軟在聲明中感謝布貝克對微軟的貢獻，並期待透過他在OpenAI 的工作繼續保持合作。

布貝克在微軟任職10年，主要負責小型語言模式的研發。小型語言模型是一種致力於在效率和效果之間尋找平衡的技術，目的是在不犧牲效能的情況下，實現與大型AI 系統相似的功能。

報導指出，布貝克的離職不僅對微軟是個損失，對OpenAI來說也是一次機會。有業內專家認為，布貝克的經驗將有助於推動OpenAI在小型語言模型的研究與發展。

微軟14日股價收在419.14美元，漲幅0.68%。

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