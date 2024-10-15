中股ETF「00887」爭議 永豐投信聲明：妥善處理 維護投資人權益

永豐投信在官網示警投資人，密切注意00887在次級市場可能因買盤過於踴躍，而出現溢價過大、產生價格波動風險（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕對於其發行「永豐中國科技 50 大」 （00887），因基金評價所引起之爭議， 永豐金控旗下永豐投信在14日晚間九點發表聲明，內容主要有四項重點，永豐強調會妥善處理，以維護投資人權益。

關於近日媒體對於永豐投信00887的報導，永豐投信晚間做出回應，共有四個重點：

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第一，基金淨值計算均符合基金會計一致性原則及基金淨產價值之計算標準，且基金財報皆經會計師簽證或核閱，淨值之計算包括原庫存漲跌幅、基金規模、新申購資金股票成交價與收盤價之差異、交易成本等因素。

第二，有關基金評價引起之相關爭議，會妥善處理，以維護投資人權益。

第三，00887 之資產是由保管銀行保管，經理公司資產與基金資產是完全獨立，換言之，永豐投信之自有資金並無投資該基金或其成分股

第四，若個別投資人於次級市場之買賣行為，與經理公司無涉，請投資人惠察市場交易機制及相關處置措施。

此外，回顧本起事件，永豐投信發行一檔連結中國股市的 ETF「永豐中國科技 50 大」 （00887），但受到中股大漲影響，近日淨值劇烈波動，先是上週五（11日）起，該檔ETF已經列入處置股，禁止投資人當沖交易；而本週一（14日）下午，永豐投信也親赴金管會說明相關處理措施。

永豐投信也在其官網公告，自10月15日起，結束00887在「初級市場」配售，並於同日恢復受理正常申購。

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