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美英3學者共獲諾貝爾經濟學獎 支持民主能促進經濟繁榮

2024/10/14 18:04

2024年諾貝爾經濟學獎由土耳其裔美國經濟學家阿傑姆奧盧、英國裔美國經濟學家約翰遜和英國經濟學家魯濱遜共同獲獎。（圖翻攝自Nobel Prize）2024年諾貝爾經濟學獎由土耳其裔美國經濟學家阿傑姆奧盧、英國裔美國經濟學家約翰遜和英國經濟學家魯濱遜共同獲獎。（圖翻攝自Nobel Prize）

〔即時新聞／綜合報導〕2024年諾貝爾經濟學獎（Economics）今天（14日）揭曉得主，由土耳其裔美國經濟學家阿傑姆奧盧（Daron Acemoglu）、英國裔美國經濟學家約翰遜（Simon Johnson）和英國經濟學家魯濱遜（James A. Robinson）共同獲獎。今年獲獎者除了能抱回獎牌、獲獎證書，還能額外獲得100萬元瑞典克朗（約新台幣294萬），共拿到1100萬瑞典克朗（約新台幣3412萬）的獎金。

2024年諾貝爾經濟學獎由土耳其裔美國經濟學家阿傑姆奧盧、英國裔美國經濟學家約翰遜和英國經濟學家魯濱遜共同獲獎。（圖翻攝自Nobel Prize_X平台）2024年諾貝爾經濟學獎由土耳其裔美國經濟學家阿傑姆奧盧、英國裔美國經濟學家約翰遜和英國經濟學家魯濱遜共同獲獎。（圖翻攝自Nobel Prize_X平台）

瑞典皇家科學院表示，此項殊榮是為表彰阿傑姆奧盧等3人「對制度如何形成和影響繁榮的研究」，他們的研究表明，支持民主和包容性制度是促進經濟發展的重要途徑。

諾貝爾經濟學獎去年由美國哈佛大學教授、勞動經濟學家哥爾丁（Claudia Goldin）獲獎，其研究範疇長期聚焦在女性勞動力、收入方面的性別差距、技術變革、教育等議題上。瑞典皇家科學院表示，此項殊榮是為表彰她「增進各界對女性勞動市場結果的理解」。

諾貝爾獎依瑞典炸藥發明人諾貝爾（Alfred Nobel）遺囑而創立，自1901年開始頒發，今年已是第122週年。不過經濟學獎並非諾貝爾在遺囑中提到的5大領域獎項，該獎是由瑞典中央銀行於其成立300週年時所設立，目的是表彰經濟學領域傑出研究者，於1969年首次頒獎。

自本月7日至今，諾貝爾獎已頒完全部獎項。

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