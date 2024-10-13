中國「地溝油」被美日企業瘋搶 竟是這「用途」

中國地溝油成「再生燃料」，傳出美日企業瘋搶。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「地溝油」曾經引發中國當地的食安風暴，後來在相關立法的監督管控之下，地溝油漸漸從中國的消費市場中消失。現在，中國當地企業將這些地溝油變成了再生燃料，甚至還吸引日本、美國等企業瘋搶。

中媒《快科技》報導，日本最大的石油公司引能仕（ENEOS）與中國當地一家大型供餐公司達成一項協議，將回收廢棄食用油以生產可持續航空燃料。日本有多家油商積極爭取廢棄食用油資源，另一家石油巨頭科斯莫（Cosmo）在9月也首次公開其位於日本國內首個可持續航空燃料量產基地，預計今年內正式落成。

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另外，美國也在積極爭奪地溝油資源。專家介紹，美國從中國大量進口餐廢油脂，主要是為了生產先進的「生質燃料」。

中國的生物柴油年產量已超過200萬噸，其中90%供應出口。（法新社）

報導提到，使用回收的地溝油好處很多，以生質柴油為例，其優勢在於可再生能力與環保功能。它不僅可以完全替代普通柴油，與現有發動機系統相容，而且可在不佔用土地、不與人爭糧的情況下，通過植物或廢棄物的碳匯流形成閉環，進而實現「零碳」。

據中國官方數據顯示，目前中國生質柴油年產量超過200萬噸，其中90%出口。在可持續航空燃料方面，中國供需市場尚處於發展初期，但已具備一定產能。

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