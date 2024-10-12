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勞動部調查：6.6萬職缺逾半年找不到人 製造業最慘

2024/10/12 21:34

勞動部最新調查，6.6萬職缺逾半年找不到人，製造業最嚴重。（是意圖，資料照）勞動部最新調查，6.6萬職缺逾半年找不到人，製造業最嚴重。（是意圖，資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕各行業都在喊缺工，但哪些行業、職類缺工最嚴重？根據勞動部最新調查，至今年7月底，全國缺工長達半年找不到人的職缺數，高達6萬6000個，整體而言，服務業部門佔比超過5成、達53.8%，比工業部門46.2%嚴重。分析各行業職缺，以製造業2萬1000個佔31.9%較多，批發及零售業9000個佔13.6%次之，營建業11%排第3，3大行業合計逾5成。

為了解勞動市場的缺工情形，勞動部在8月26日至9月13日辦理今年度第4次人力需求調查，首次蒐集至7月底工業及服務業全時「職位空缺」中，懸缺半年以上未補實人力的缺工數，調查發現，全國超過半年找不到人的職缺數，多達6萬6000個。

勞動部指出，所謂的「職位空缺」，是指單位確實具有這項工作機會或職缺，已對外或可立即對外公開徵人，但尚未找到適任人員的現有職缺，不含遇缺不補、預估缺、內部遷補或派駐海外分廠的職缺。

調查顯示，依據各「行業別」，長達半年找不到人的職缺數，以製造業2.1萬個最多，比例達31.9%，批發及零售業9000個職缺居次，占比為13.6%，營建工程業7000個排名第3（占11%），長期喊缺工的住宿餐飲業，則有6300個職缺（占9.4%），排名第5的醫療保健及社會工作服務業，職缺數達6000個（9.1%）。

若以「職類」觀察，達半年找不到人的缺工數，以「第2技術層次」最為嚴重，職缺達4萬個占近6成最多，勞動部分析，這些工作依照缺工數，依次為「技藝、機械設備操作及組裝人員」缺2萬3000個、「服務及銷售工作人員」1萬1000個，與「事務支援人員」5000個。較高技術層次的職缺也有2萬2000個工作找不到人，包括「技術員及助理專業人員」1萬1700個、「專業人員」9400人。

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