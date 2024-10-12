錯過輝達沒關係！專家點名「這類股」是AI新玩法

專家表示，目前本益比只有6倍的金融股，提供了投資人參與AI另1種更便宜的遊戲方式（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI一直是今年最熱門的投資標的，但參與AI財，除了買輝達（NVIDIA）或其他半導體、大型科技股外，專家表示，目前本益比只有6倍的金融股，其實也是AI主要受惠者，加上又股息加持，此類股提供了投資人參與AI另1種更便宜的遊戲方式，而在金融股中特別看好法國巴黎銀行、荷蘭銀行和聯合信貸銀行3檔金融股。

CNBC報導，Ranmore Fund Management 基金經理佩切（Sean Peche）表示，過去幾年，大多數投資者都認為，玩人工智慧的唯一方法是持有輝達和其他一些同行，但他認為，金融業是1種更便宜的遊戲方式。

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他指出，金融業的股息收益率遠高於美國的房地產投資信託基金，且他們的營運增長和有形的帳面價值，都保持向上，而人工智慧將幫助這些銀行，持續向上，但投資人並未因AI技術加入而買單，因為這些股票的本益比僅為6倍。

根據FactSet的數據，S&P 500的本益比目前為27.03倍，其表現一直由大型科技公司主導，而輝達的本益比更高達57倍。

而在金融股中，他特別看好法國巴黎銀行（BNP Paribas），Peche 指出，法巴已經有780個AI業務測試案例，透過AI降低成本。

另他還點名荷蘭銀行和聯合信貸銀行，並補充說後者“管理得非常好”，是最有可能從人工智慧中受益的銀行之一。

有趣的是，當我們在幾個月前對AI在銀行業的好處進行一些分析時，在歐洲大型銀行中，Unicredit首先回復，這表明那裡有一種嚴肅的績效，他進一步指出，他所有的部位都集中在歐洲銀行股。

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