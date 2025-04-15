臉書被爆審查台港言論 過去劣行早有爭議

科技巨頭Meta近日被指控在社群平台臉書使用工具，審查台灣、香港兩地言論內容，引發關注。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國科技巨頭Meta近日被指控與中國政府合作，公司創辦人札克伯格（Mark Zuckerberg）親自設計及實施社群平台臉書（Facebook）審查工具，並在台灣、香港兩地採用引發關注，札克伯格也被要求赴國會作證，事實上Meta和臉書過去就曾爆出言論審查的爭議。

臉書前全球公共政策總監威廉斯（Sarah Wynn-Williams）4月9日出席美國國會參議院司法委員會的犯罪與反恐小組委員會聽證會，威廉斯在聽證會上指出，Meta在試圖進入中國市場期間曾研發一種審查工具，來監控台灣和香港的熱門貼文內容，只要瀏覽次數超過1萬次的貼文，就會被該工具標記，已供團隊審查。

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威廉斯表示，札克伯格為了讓臉書進入中國市場，原規劃審查中國、香港及台灣用戶所有貼文內容，權限不限於審查熱門貼文，還可以在新疆等特定地區完全關閉服務，以及在「敏感日子」調整或關閉平台服務。威廉斯提到，Meta也曾經因應中國政府要求，刪除異議人士郭文貴的帳號，並試圖建立管道，將美國用戶數據傳送到中國，最終則因國會介入而中止。

札克伯格在2014年籌組「中國小組」，並以人類史上第二位登上月球的美國太空人奧德林（Buzz Aldrin）為名，成立「奧德林計畫」（Project Aldrin），目標為開發能夠在中國合法提供社群服務的平台版本。臉書員工為札克伯格起草一封致時任中共中央宣傳部副部長魯煒的信函，聲稱臉書已與舊金山中國領事館合作，「撤下對中國造成潛在危害的恐怖主義頁面」。

民進黨立委王定宇在2021年10月指控臉書審核台灣貼文，刪除了部份批評中國的內容，質疑臉書的內容管理標準與中共相近。王定宇當時在質詢時指出，臉書在台灣有多達1900萬用戶，在平台發佈的照片、言論都面臨審查，然而，臉書的「繁體中文審查標準」並不透明。

王定宇表示，部分網友反應臉書對於遭攻擊的反擊者，都被停權30天，有人甚至連粉絲專頁都遭關閉懲罰，但臉書卻不去管「小粉紅」攻擊台灣的言論，對於詐騙、農場假訊息的管制都很鬆，質疑臉書傾向縱容工具性的水軍帳號，在言論審查上，卻偏向中國的標準。臉書則否認了這些指控。

民進黨立委林楚茵同（10）月也在立院總質詢時表示，台灣用戶無故被臉書刪文、停權的事件頻傳，臉書在台灣登記的辦公室只進行管理顧問、廣告、市場調查等業務，不包括內容審查，質疑臉書是否是由中國人來審查台灣用戶的言論，不透明的言論審查機制，恐讓臉書平台成為「國中之國」或「小警總」。

早在2016年，就有外媒報導揭露，臉書正在研發一款允許第3方監控，並限制特定地區用戶動態內容的工具，包括六四事件、台獨、西藏、法輪功等敏感話題都將在特定區域中「靜音」，此舉旨在滿足中國的內容審查要求，希望藉此能讓臉書進入中國市場。這款工具最終沒有被採用，但也引發了員工對公司價值觀的質疑。

針對向公司提出的指控，Meta聲明，雖然執行長札克伯格曾公開表示，臉書有意在中國提供服務，相關細節也早在十幾年前就被廣泛報導，但事實是Meta目前並未在中國營運，並早在2019年就放棄打入中國市場的計劃。

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