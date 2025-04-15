美國7月中起將對墨西哥番茄徵收20.91％反傾銷稅

美國宣布自今年7月14日起，將對墨西哥大多數進口番茄徵收20.91%反傾銷關稅。（示意圖，彭博）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為保護美國番茄種植者，免受墨西哥進口蕃茄的不公平定價低價傾銷影響，美國宣布自今年7月14日起，將對墨西哥大多數進口番茄徵收20.91%反傾銷關稅。

綜合媒體報導，2019年，美國與墨西哥達成一項番茄貿易協議，該協議旨在避免反傾銷調查，並設立最低價格標準及品質檢驗機制，以保護美國國內番茄種植者利益並防止低品質番茄進入美國市場。

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但近來美國認為，該協議未能有效保護美國農民，美國商務部週一（14日）宣布，將退出2019年與墨西哥達成的的番茄貿易協議，並決定對從墨西哥進口的大部分番茄徵收20.91%的反傾銷關稅，新政策將於2025年7月14日正式生效。

對於美國退出番茄貿易協議並重新課徵反傾銷關稅，墨西哥經濟部週二（15日）表示擔憂，認為此舉將讓許多中小型出口商難以負擔保證金，被迫退出市場，將重創墨西哥番茄產業，並表示美國關稅也可能讓番茄價格大幅上漲，美國消費者未來買番茄將多付38%至70%的費用。

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