五福9月營收雙增，創上櫃以來同期新高。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕五福旅行社（2745） 9月營收6.12億、月增4.22%、年增28.73%，創下2018年上櫃以來9月營收新高；前三季累計營收57.46億元、年增69.44%。

五福指出，9月營收創同期新高，主要是受惠東南亞和韓國營收較去年同期成長40%以上，長程線銷售亦較同期成長38%。

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展望第四季，五福說，冬季為東南亞旅遊旺季，除了桃園直飛芽莊包機持續銷售中，亦提前佈局2025年東南亞旅遊商機，因應泰國獅子航空2025年1月起新增高雄直飛清邁航線，五福已取得機位並開始銷售相應旅遊行程，預計為農曆春節出國銷售注入新動能。另一方面，台灣虎航新航線高雄直飛北海道札幌預計於2025年1月首航，提供南台灣旅客更多元的選擇，五福取得機位，並已開賣該航線團體行程及自由行。

長程線部分，五福說，9月銷售營收較去年同期成長38%，旅客人數亦較去年同期翻倍成長，而2025年農曆春節共有9天假期，有利長程線銷售，五福以優惠票價推出高 CP 值歐洲、美加、紐澳行程，在今年10~11月三場實體旅展、線上旅展同步進行銷售，預計可望挹注冬季營收。

五福指出，五福以航空公司優惠票價包裝銷售東南亞冬季旅遊產品，價格具市場競爭力，此外，寒假及春節傳統旺季訂單預估將成為2025第一季營收主力，歐洲線已開賣2025年第二季行程，另外，歌詩達郵輪莎倫娜號、MSC地中海郵輪榮耀號2025年夏季航程也已上架銷售，對明年不看淡。

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