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超越財測！台積電Q3營收7597.39億元 創單季新高

2024/10/09 13:52

超越財測！台積電Q3營收7597.39億元、年增近4成 （記者洪友芳攝）超越財測！台積電Q3營收7597.39億元、年增近4成 （記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今公佈9月營收約為新台幣2518.73億元，月增0.4%、年增39.6%，創歷史單月營收次高；第3季營收7597.39億元，季增12.8%、年增38.96%，超越財測高標7540億元，創單季歷史新高。

今年1至9月累計營收約為新台幣2兆258億4700萬元，較去年同期增加31.9%，創同期新高。

台積電受惠AI（人工智慧）晶片與蘋果、非蘋陣營智慧型手機拉貨動能強勁，帶動3奈米、5奈米先進製程與先進封裝產能供不應求，第3季7月、8月與9月營收都各達2500億元以上的高檔水準。

台積電先前法說會預估第3季合併營收將約達224至232億美元，以中間值計將季增9.5%，以32.5兌換1美元匯率基礎計算，估營收將為新台幣7280億到7540億元之間，續創歷史新高，營收實際超過預期。

台積電預估第3季受惠產能利用率提高及成本持續改善，毛利率約53.5%-55.5％，營業利益率約42.5%-44.5％，雙率皆可望較上季53.2%、42.5%續攀升。

台積電並預估今年全年營收以美元計算，估將年成長約為24％至26％之間，相較今年全球不計記憶體的半導體產業產值年成長約10%，台積電相對成長強勁。法人預估全年可望較預期為佳。

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