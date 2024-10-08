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技嘉AI業務暢旺 第3季、前9月業績創同期新高

2024/10/08 19:09

顯卡大廠技嘉今天公佈9月營收267.36億元，月增8.4%、年增64.3%。（資料照）顯卡大廠技嘉今天公佈9月營收267.36億元，月增8.4%、年增64.3%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡大廠技嘉（2376）今天公佈9月營收267.36億元，月增8.4%、年增64.3%，寫歷史單月次高；第3季營收704.34億元，季減4.72%、年增90.29%，今年前9個月營收累計為1995.19億元、年增118.37%，各自創下歷史同期新高。

法人表示，技嘉旗下AI伺服器產品在整體營收比重已將近6成，隨著新客戶加入、新產品推出，下半年會有更為強勁的營運動能，且多家客戶增加H200水冷訂單，有助於推升技嘉合併毛利率，預期未來幾個季度之內，將繼續觀察到來自AI領域的業績強勁成長。

法人預估，技嘉第4季營收上看848億元，季增幅度達到2成以上，全年營收2843億元、年增107%，每股盈餘（EPS）15.81元、年增111%，若明年維持10%的年對年成長表現，2025年營收有機會超過3000億元大關，每股盈餘成長至19元、年增逾20%。

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