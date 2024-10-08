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歐盟堅定推動對中電動車關稅 德國影響力大不如前

2024/10/08 11:46

德國投下反對票仍無法擋下歐盟對中電動車關稅，顯示柏林在歐盟政策的影響力已大不如前。（路透資料照）德國投下反對票仍無法擋下歐盟對中電動車關稅，顯示柏林在歐盟政策的影響力已大不如前。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國上週五（4日）投票反對歐盟對中國電動車徵收關稅，但仍無法說服其他成員國跟進，最終在10國投票支持、5國反對、12國棄權下，通過對中國進口電動車課徵最高45％的關稅，這也顯示出，柏林在歐盟政策的影響力已大不如前。

《路透》報導，德國是5個拒絕對中徵收關稅的歐盟成員國之一，由於未能獲得代表歐盟至少65％人口的15個國家力挺，使得歐盟執委會能夠在月底前推動反補貼關稅。過去幾個月以來，德國汽車製造商一直施壓，要求政府表態反對，德國車廠近3分之1的銷售額仰賴中國。

現在的情況與十年前相比，形成鮮明的對比。2013年7月的一個週末，中國、德國時任總理梅克爾（Angela Merkel）、歐盟執委會時任主席巴羅索（Jose Manuel Barroso）之間進行的一系列對話，最終擋下歐盟對太陽能板徵收關稅的提案，甚至達成了最低價格協議。

在梅克爾執政的16年，德國工業蓬勃發展，同時梅克爾也讓歐盟團結。不過現在的情況看來，德國不穩定的3黨聯合政府即將面臨第2年萎縮的經濟，並可能在2025年聯邦選舉前，持續將德國國內事務置於歐盟政治之上。

在布魯塞爾，歐盟外交官不滿德國聯合政府的內鬨，他們認為這正在破壞歐洲最大經濟體和歐盟團結的影響力。以綠黨為首的德國外交部1名知情人士表示，歐盟應該防止北京採取不公平、損害市場的手段，並且同意不應該取消關稅，這一發言也顯示出德國政府內部的分歧。

儘管歐盟已承諾將繼續與北京就電動車問題進行對話，但德國投下的反對票並未左右結果，顯示出該國的影響力正在減弱。歐元智庫（Eurointelligence）分析師指出，德國和歐盟其他國家之間的分歧，損害了歐盟執委會的一大核心，即「展示統一戰線，對抗外國針對個別國家的施壓」。

事實上，這並非德國近幾個月來首度和歐盟其他成員國不同調，今年3月，歐盟支持一項要求企業對供應鏈進行審計的法律，這一提案遭到德國自由民主黨的反對，最終德國選擇棄權。另外，德國政府近日也反對義大利裕信銀行（UniCredit）併德國商業銀行（Commerzbank）。

智庫歐洲改革中心（Centre for European Reform，CER）副主任邁爾斯（Zach Meyers）指出，關稅爭端表明「德國不再主導歐盟貿易政策」，同時法國的影響力也更加有限。在尋求與美國走得更近、降低來自中國風險的同時，電動車關稅的這一案例顯示，如果沒有德法兩國的明確指示，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）只能一步一步推進，並遵循國際貿易規範，確保歐盟成員國的支持。

榮鼎集團（Rhodium Group）資深顧問巴金（Noah Barkin）表示，儘管歐盟執委會在關稅方面取得勝利，但如果沒有柏林的支持，執委會將很難對中國採取連貫的政策。只要德國先關注考慮狹隘的短期優先事項，歐盟執委會將很難推進新的外交經濟政策議程。

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