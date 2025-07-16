貝森特：Fed主席遴選程序已展開 盼鮑爾也退出理事會

首次上稿07-15 23:09

更新時間07-16 06：56

鮑爾的貨幣政策立場數度激怒川普。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國財政部長貝森特15日受訪說，遴選新任聯準會（Fed）主席的程序已正式展開，他也建議現任主席鮑爾在明年5月任期結束後，離開聯準會理事會，以避免參與貨幣決策。

貝森特接受彭博電視訪問說，對於確認下一屆聯準會主席提名人的程序「已正式展開；聯準會內部與外部有許多優秀的候選人」。而當被問及美國總統川普是否詢問他本人出任聯準會主席時，貝森特說，「我參與決策過程，該人事是川普總統的決定，並依照他的速度推進」。

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他也表示，「傳統上，聯準會主席也該卸任理事」。鮑爾的理事任期到2028年1月才結束，這意謂即使他的主席任期於明年5月到期後，他仍可能留在聯準會，並參與貨幣決策。

鮑爾對於他是否擔任聯準會理事的問題一再拒絕回應，而在川普及其幕僚思考改組明年聯準會領導階層之際，該沉默使相關決定變得複雜。

川普已明確表示，他希望鮑爾的繼任者是支持降息的人。他一再抨擊鮑爾在去年降息後，一直維持利率不變。聯準會的決策官員表示，他們擔心川普的高關稅政策將推升通膨，因此希望在恢復降息前能取得更多訊息。

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