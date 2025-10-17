H-1B簽證費飆漲至10萬美元 美國商會提告川普政府

美國商會就H-1B簽證費調漲，對川普政府提出訴訟。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美國最大的商業遊說團體美國商會（U.S. Chamber of Commerce）週四（16日）就H-1B簽證的高額新費用對川普政府提出訴訟，加入反對華府修改美國一些大企業使用的簽證計劃所採取的法律行動，這也是川普今年1月開啟第2個任期以來，美國商會首次對川普政府提起訴訟。

綜合外媒報導，美國總統川普上（9）月宣佈了一項計劃，將H-1B簽證的年費調漲至10萬美元（約新台幣306.8萬元）。H-1B簽證讓美企可以在專業領域僱用外國員工，其中又以科技公司尤其依賴H-1B簽證的工人。這項計劃每年提供6.5萬個簽證名額，另有2萬份簽證保留給高學歷者，簽證有效期限為3到6年。

代表30萬家企業的美國商會在訴狀中指出，川普9月宣佈H-1B簽證新的費用，超出了總統的職權，並將擾亂國會創建的複雜簽證制度。這項費用將迫使依賴H-1B簽證的企業在大幅增加勞動成本和僱用更少的高技術工人之間做出選擇。

美國商會執行副總裁兼政策長布萊德利（Neil Bradley）表示，10萬美元的簽證費將使美國僱主，特別是新創公司和中小型企業將難以利用H-1B簽證，這項計劃由國會明確制定，旨在確保各種規模的美企都能獲得在美國發展業務所需的國際人才。

訴狀提到，美國商會的許多成員正準備縮減或完全放棄H-1B計劃，這將損害企業投資人、客戶和現有員工的利益。

H-1B簽證計劃長期以來在川普的支持者和盟友之間引發分歧，包括全球首富馬斯克（Elon Musk）在內的科技界領袖認為，這項計劃是確保高科技人才需求的關鍵工具，持懷疑態度的人則認為，大量的H-1B簽證持有者取代了美國勞工，並壓低他們的薪水。

目前，H-1B簽證費用落在2000至5000美元（約新台幣6.1萬至15.3萬元）不等，具體取決於公司規模等因素。美國商會在訴狀中表示，多數H-1B簽證申請費用不到3600美元（約新台幣11萬元）。

包括工會、企業和宗教團體已向加州聯邦法院提起另一起訴訟，對H-1B簽證新費用提出質疑。針對訴訟，白宮發言人週四表示，政府的行動合法，這是改變H-1B計劃必要、初步、漸進的步驟。

