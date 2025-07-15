採台積電5奈米製造！博通新款網路晶片勝出輝達

博通晶片部門週二發布了一款新型網路處理器，旨在加速人工智慧資料處理，這需要將數百個協同工作的晶片串聯起來。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕博通（AVGO）晶片部門週二（15日）發布了一款新型網路處理器，旨在加速人工智慧資料處理，這需要將數百個協同工作的晶片串聯起來。該晶片由台積電 （TSM） 採用5奈米製程製造，支援AI的擴展運算，歷時3年開發，數百名工程師參與其中，並從高效能運算改編而來，以滿足生成性AI的需求。

博通推出Tomahawk Ultra網路交換機，這是一款高效能網路處理器，使用最佳化的乙太網路協議。博通高級副總裁兼核心交換事業部總經理拉姆·維拉加（Ram Velaga ）在接受路透採訪時表示，這款晶片旨在與輝達的NVLink Switch晶片競爭，但Tomahawk Ultra可以連接四倍數量的晶片，用來增強AI資料處理。此外，它不使用專有協定來傳輸數據，而是使用提升速度的乙太網路版本。

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該晶片最初設計用於高效能運算，後來經過改進，以滿足日益增長的生成性人工智慧需求。在生成性人工智慧領域，緊密相連的晶片之間快速的資料交換對於處理複雜的人工智慧模型至關重要。

博通與Alphabet旗下Google合作生產人工智慧晶片，進一步鞏固其市場地位，因為越來越多的開發者將Google的產品視為輝達主導GPU的可行替代方案。

博通股價上漲近2%，至280.40美元，反映出其1.3兆美元的市值和強勁增長（年初至今增長19%，年增達63%）。

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