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防中國鋼材傾銷 英國鋼鐵業籲政府採取貿易保護措施

2024/10/07 17:50

英國鋼鐵業呼籲政府考慮採取貿易措施，因應中國鋼鐵湧入市場。（法新社資料照）英國鋼鐵業呼籲政府考慮採取貿易措施，因應中國鋼鐵湧入市場。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國的鋼鐵生產過剩，並向海外大舉傾銷，已引發多國鋼鐵業者不滿。英國《衛報》報導，英國鋼鐵業呼籲政府考慮採取進一步貿易保護措施，以因應大量中國鋼鐵湧入市場。

遊說團體「英國鋼鐵」（UK Steel）在7日發布的分析報告中指出，全球鋼鐵業有5.43 億噸過剩鋼材，為英國每年用量的70倍；報告稱，到2026年，目前的保護措施將到期，英國鋼鐵業將面臨「懸崖邊緣」。

由於中國房地產業長達數年的危機拖累了國內鋼鐵需求，中國鋼鐵業正經歷嚴重的衰退。今年8月，全球最大鋼鐵製造商中國寶武鋼鐵董事長胡望明表示，中國鋼鐵業正在經歷「嚴冬」，可能比2008年全球金融危機或2015年需求暴跌更嚴重，當時英國鋼鐵業數千個工作機會被裁掉。中國鋼材的供應過剩也導致全球價格下跌。

「英國鋼鐵」總幹事加史塔斯（Gareth Stace）表示，英國需要平衡國際義務與國家利益，並採取行動保護鋼鐵業，否則英國近期在鋼鐵業的投資將面臨「全部付諸東流」的可能性。

英國目前制定了所謂的鋼鐵保護措施，限制廉價鋼鐵流入英國。這些保護措施是在 2018 年推出，以防止美國前總統川普對進口產品課徵關稅後，中國廉價鋼鐵的轉移，但這些保護措施將於 2026年到期，並且在世貿組織 （WTO） 規則下，不得展延。然而，英國鋼鐵業希望政府無論如何都要考慮保護其鋼鐵業。

塔塔鋼鐵英國行銷和業務發展總監柯德林（Russell Codling）表示，中國對全球市場的過度供應規模正在席捲每個角落。現有的貿易保護機制不足以應付這些情況。

較低的價格有利於鋼鐵用戶，包括建築項目和大型基礎設施。然而，鋼鐵業往往具有政治影響力，一國鋼鐵生產能力也被視為工業實力和地緣政治力量的指標。

「英國鋼鐵」指出，如果政府不採取行動，將面臨更大的貿易轉移，建議政府應考慮對超過一定水準以上的進口鋼鐵課徵關稅。史塔斯表示，非市場力量推動的全球產能過剩，是當今全球鋼鐵業面臨的最大挑戰之一，其可能重組全球鋼鐵生產版圖，因為公平競爭不再存在。

中國的鋼鐵生產過剩，並向海外大舉傾銷，除了令英國鋼鐵業者不滿，南韓也已經對中國進口不鏽鋼板啟動反傾銷調查，日本經產省則尋求擴大反傾銷稅的範圍，將中國製鋼鐵和繞道第三國出口的產品納入其中。

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