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持續創新高 材料-KY9月營收15.02億元

2024/10/07 15:58

材料-KY9月營收15.02億元持續創新高，圖為董事長王克璋。（記者張慧雯攝）材料-KY9月營收15.02億元持續創新高，圖為董事長王克璋。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕需求強勁加上新產能擴增挹注，材料-KY（4763） 9月營收續創新高來到15.02億元，寫下單月營收創上市以來新高，前9個月營收111.80億元、年增率高達56%，已超越去年全年營收110.26億元。

材料-KY表示，市場需求強勁，產能擴充的規劃持續進行中，2024年7月中旬順利擴增絲束產能，預計2025年1月再完成擴增絲束產能；此外，降低碳足跡的可持續性醋酸纖維長絲產能，預計年底前完成產能擴增至約2400噸，並規劃2025年及2026年產能倍數擴增；2025年第2季完成與中峰化學規模相當的醋片新廠；至於另東南亞設廠（絲束）計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班去進行。

展望2024年，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，材料-KY看好絲束可望持續受惠；另也看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢使營運可持續成長。

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