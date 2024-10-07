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傳亞馬遜將啟動裁員 1.4萬管理人員明年陷失業危機

2024/10/07 12:18

美國電商巨頭「亞馬遜（Amazon）」傳出將在2025年初啟動大裁員。（示意圖，路透）美國電商巨頭「亞馬遜（Amazon）」傳出將在2025年初啟動大裁員。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國電商巨頭「亞馬遜（Amazon）」傳出將在2025年初啟動大裁員，約1萬3834個管理職位將被裁撤。

綜合媒體報導，美國知名投行摩根士丹利（Morgan Stanley；大摩）近日發布報告指出，亞馬遜計劃在2025年初裁減約1萬3834個管理職位，預料裁員行動將為公司每年節省約21億至36 億美元的成本（約新台幣676.2億元至1159.2億元）。

報告指出，該裁員行動為亞馬遜執行長賈西 （Andy Jassy） 提出戰略的一部分。賈西上月表示，希望在2025年第1季末，將個人貢獻者與經理的比例提高至少15%來提高公司運營效率。

對於上述報導，亞馬遜拒絕對大摩報告發表評論，但表示近年來公司增加了很多經理，現在是做出這一改變的正確時機，並表示該變動是為了「加強公司文化和組織」。

亞馬遜4日股價收在186.51美元，漲幅2.5%。

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