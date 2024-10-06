有望擺脫EUV瓶頸？中國宣稱矽光子技術取得重大突破

中國湖北九峰山實驗室宣佈在矽光子技術上取得突破。該晶片被認為無須依賴EUV生產。（圖取自中國社交平台）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國國家資助的湖北九峰山實驗室（JFS Laboratory）近日宣佈，其在矽光子領域的發展上，「取得里程碑式突破性進展」，可協助中國克服設計上的技術障礙，並在美國制裁下實現技術自主。

總部設在武漢的該實驗室表示，實驗室成功點亮集成到矽基晶片內部的雷射光光源，這也是該項技術在中國國內首次成功實現。中國官媒人民日報4日報導，該成就意味中國填補在光電技術領域的「少數空白」。

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該實驗室說，這項技術被稱為『芯片出光』，它使用傳輸性更好的光信號，替代電信號進行傳輸，是顛覆晶片間信號數據傳輸的重要手段，核心目的是解決當前晶片間信號已接近物理極限的問題。對數據中心、算力中心、CPU/GPU晶片、AI晶片等領域，將起到革新性推動作用。

南華早報報導，以82億人民幣政府資金，於2021年成立的該實驗室是中國肩負技術突破的關鍵機構之一。

全球主要半導體大廠已投入資源，推動矽光子技術發展，他們認為，該技術在未來將為數據、圖像處理與AI製造更好的晶片。目前相關業者仍面臨將科學突破轉化為商業產品的挑戰。

台積電是致力推展該技術的企業之一，台積電副總經理余振華去年表示，「良好的矽光子整合系統不但可解決AI的能源效率與計算力這兩大難題，更將推動半導體發展邁入嶄新的階段」。

美國晶片設計巨擘輝達與英特爾、中國的華為也關注矽光子的進展，國際半導體產業協會（SEMI）預測，至2030年，全球矽光子晶片市場的規模將從2022年的12.6億美元激增至78.6億美元。

報導說，矽光子在中國可能帶來更大機遇，因為美國對先進晶片技術的出口管制，已經阻礙中國半導體的發展。

北京半導體新創公司中科鑫通微電子（SinTone）總裁隋軍說，矽光子晶片可以使用「相對成熟的原材料與設備」在中國國內生產，而無須依賴高階的極紫外光機（EUV）。

製造先進晶片的極紫外光機被認為是中國半導體產業的阿基里斯腱，因為壟斷EUV生產的艾司摩爾（ASML）已於2019年停止該設備出口中國。

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