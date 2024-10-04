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颱風假一天經損315億？蔡明忠：KTV爆滿對經濟也有貢獻

2024/10/04 17:13

有關颱風假造成經濟損失議題，富邦集團董事長蔡明忠表示，經濟損失不是這麼簡單的數學，KTV和百貨公司的人潮也有帶來經濟上的貢獻。（記者吳欣恬攝）有關颱風假造成經濟損失議題，富邦集團董事長蔡明忠表示，經濟損失不是這麼簡單的數學，KTV和百貨公司的人潮也有帶來經濟上的貢獻。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕山陀兒颱風侵台，全台連放2天颱風假，三三會理事長林伯豐表示，放1天颱風假讓台灣至少損失315億元。對此，富邦集團董事長蔡明忠認為，經濟損失不是這麼簡單的數學，KTV和百貨公司的人潮也有帶來經濟上的貢獻。他並稱讚高雄市長陳其邁勇敢再放第4天颱風假，是讓大家清掃家園、休養生息，企業主應該寬容。

林伯豐以去年台灣GDP總值23兆元計算，一天產值約630億，再扣掉颱風天出勤勞工和內需市場，一天損失至少315億。

蔡明忠今出席蔡萬才台灣貢獻獎贈獎典禮受訪時表示，颱風假造成的經濟損失多少，不是這麼簡單的數學，KTV和百貨公司的人潮也有帶來經濟上的貢獻。他強調，自己不是挑戰林伯豐，林是先進、也是好朋友。

蔡明忠表示，地方首長很難去做決策，氣象預報也不敢說一定很準，山陀兒颱風應該是很特別，這麼緩慢，蓮步輕移，是史所未見。

他還稱讚高雄市長陳其邁今天勇敢再放一天颱風假，大家看到高雄受到重創，這麼多人的家園都需要去清掃維護，所有企業主應該要有這個寬容，讓大家休養生息一天。

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