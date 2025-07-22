白委反罷飆罵賴總統「X你娘」 工商團體︰拒絕非理性謾罵

民眾黨立委林國成（右）日前宣講反對大罷免，多次以三字經飆罵總統賴清德。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕大罷免接近尾聲，挺罷、反罷陣營交鋒不斷，日前民眾黨立委林國成對總統賴清德怒飆髒話「X你娘」。對此，工商團體高層、代表均表示不贊同非理性的謾罵，認為無助於公共事務的討論，應提出有理有據的論述、而非情緒性發言。

工業區廠商聯合總會前理事長賴博司受訪表示，對國家元首非理性的謾罵，是完全無助於公共事務的討論，也影響國人對立法委員的觀感與信任。

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中小企業總會理事長李育家受訪表示，公然飆罵三字經等低俗語言無庸置疑是下下策的扣分行為，林國成自己有媽媽、也有女兒，女兒林珍羽更是政治人物，說出涉及性別羞辱的髒話並不好，建議林應要提出理性論述「以德服人」，用道理讓人信服，以情緒語言激化社會對立的話，對國家政策討論不會帶來任何幫助。

三三會理事長林伯豐受訪表示，大罷免是政治議題，理解大家都各有立場，觀點是見仁見智，但過於偏激、過度渲染的言論不是正確的，至於他個人發表不甚恰當的行為或是言論，應自行負責收拾。林伯豐說，政府的心力與資源要用在籌備對美談判籌碼、協助國內經濟發展蓬勃、穩定能源供應、救災工作等，才是正確的道路。

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