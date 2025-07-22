晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

白委反罷飆罵賴總統「X你娘」 工商團體︰拒絕非理性謾罵

2025/07/22 18:43

民眾黨立委林國成（右）日前宣講反對大罷免，多次以三字經飆罵總統賴清德。（資料照）民眾黨立委林國成（右）日前宣講反對大罷免，多次以三字經飆罵總統賴清德。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕大罷免接近尾聲，挺罷、反罷陣營交鋒不斷，日前民眾黨立委林國成對總統賴清德怒飆髒話「X你娘」。對此，工商團體高層、代表均表示不贊同非理性的謾罵，認為無助於公共事務的討論，應提出有理有據的論述、而非情緒性發言。

工業區廠商聯合總會前理事長賴博司受訪表示，對國家元首非理性的謾罵，是完全無助於公共事務的討論，也影響國人對立法委員的觀感與信任。

中小企業總會理事長李育家受訪表示，公然飆罵三字經等低俗語言無庸置疑是下下策的扣分行為，林國成自己有媽媽、也有女兒，女兒林珍羽更是政治人物，說出涉及性別羞辱的髒話並不好，建議林應要提出理性論述「以德服人」，用道理讓人信服，以情緒語言激化社會對立的話，對國家政策討論不會帶來任何幫助。

三三會理事長林伯豐受訪表示，大罷免是政治議題，理解大家都各有立場，觀點是見仁見智，但過於偏激、過度渲染的言論不是正確的，至於他個人發表不甚恰當的行為或是言論，應自行負責收拾。林伯豐說，政府的心力與資源要用在籌備對美談判籌碼、協助國內經濟發展蓬勃、穩定能源供應、救災工作等，才是正確的道路。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財