美聯準會帳面虧損突破2000億美元大關 再刷新紀錄

美國聯準會目前帳面損失突破2000億美元大關。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國聯準會（Fed）3日公布數據，目前帳面上損失已經突破2000億美元（約新台幣6.4兆元）。據報導，聯準會官員表示，這一數字代表帳面虧損，但不會影響實施貨幣政策的能力。

聯準會報告稱，截至週三向財政部匯出的盈餘匯款（衡量其財務表現的指標）已達到負2012億美元。這一虧損反映在其稱之為遞延資產的會計項目中，聯準會必須先彌補這一缺口，然後才能開始將超額收益回饋給財政部。報導指出，這些虧損是Fed為降低通膨而實施的高利率政策所導致。

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聯準會向銀行和貨幣基金支付費用，將現金存放在央行，以將短期利率維持在理想水準。聯準會在2年前陷入虧損，並在2023年面臨創紀錄的赤字，因為它為管理利率而必須支付的資金，超過了從持有的債券中賺取的利息。

聯準會透過向銀行體系提供的服務，以及所擁有的債券利息為自己提供資金，它按照法律要求將所有利潤返還給財政部。聖路易斯聯邦儲備銀行的研究表明，2011年至2021年間，聯準會向財政部返還近1兆美元（約新台幣32.04兆元）。

當前的虧損狀況與2022年3月至2023年7月期間進行的激進升息周期有關，當時聯準會的利率目標從接近零的水準，飆升至5.25%至5.5%之間。

隨著聯準會最近將利率下調半個百分點，並可能進一步放寬政策，預計其虧損增速將放緩。這是因為維持其利率目標所需的利息支出預計會降低。然而，在聯準會能夠再次向財政部分配資金之前，必須先抵消遞延資產，這可能需要幾年時間。

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