中美同時強制要求新車裝回AM收音機 網民熱議「備戰準備」?

〔財經頻道/綜合報導〕老式AM收音機裝在充滿先進電子設備的電動汽車裡面,看起來似乎不太搭調,但現今中、美兩國卻同步要求,新車得「安裝AM收音機」。由於AM收音機屬於物資儲備清單中的一列,此消息引發網民熱議,稱「難道中美是在為可能的大戰做準備」?

美媒《CBS》報導,現今許多電動車製造商已停止在新車內安裝AM收音機,但近期中美兩大國不約而同要求,新車得「安裝AM收音機」。

報導指出,美國汽車製造商,包括特斯拉和福特並未在所生產的電動車中安裝AM收音機。它們聲稱,安裝AM將對動力系統產生電磁干擾,只要有FM和衛星廣播已足夠。

但此一趨勢恐將威脅目前美國約4000多個AM電台的商業生存能力。因此,無線電行業持續遊說立法機構,要求強制汽車製造商安裝AM收音機,以符合公共利益。

美國國會兩院也通過了《2024每車安裝AM收音機法案》(AM Radio for Every Vehicle Act of 2024)。美國麻州民主黨參議員馬基(Ed Markey)指出,AM收音機為緊急情況下的重要工具,是多元化媒體生態系統的重要組成部分。

與此同時,中國工信部在9月發布命令,將強制推動《車載無線廣播接收系統》,保障在「突發緊急」狀態下,民眾能迅速有效接收權威應急資訊。

市場認為,中美兩國幾乎同時決定在汽車上重新安裝老式的FM/AM收音機,並將此作為汽車的強制標準,這項決策背後的主因,應是出於對大規模戰爭或災難的應對準備。

FM和AM收音機的發射台覆蓋範圍廣泛,FM的覆蓋半徑超過100公里,而AM則可達到上千公里。這意味著,即使在災害發生時,發射台和汽車可能不會同時受到影響;因此,汽車上的收音機仍可接收到重要資訊。

因此在緊急情況下,如自然災害或戰爭導致網路通訊中斷時,AM廣播系統可作為有效的資訊傳播手段。

