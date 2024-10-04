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中美同時強制要求新車裝回AM收音機 網民熱議「備戰準備」?

2024/10/04 12:33

近其，中美兩國同時強制要求汽車裝回AM收音機。（美聯）近其，中美兩國同時強制要求汽車裝回AM收音機。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕老式AM收音機裝在充滿先進電子設備的電動汽車裡面，看起來似乎不太搭調，但現今中、美兩國卻同步要求，新車得「安裝AM收音機」。由於AM收音機屬於物資儲備清單中的一列，此消息引發網民熱議，稱「難道中美是在為可能的大戰做準備」？

美媒《CBS》報導，現今許多電動車製造商已停止在新車內安裝AM收音機，但近期中美兩大國不約而同要求，新車得「安裝AM收音機」。

報導指出，美國汽車製造商，包括特斯拉和福特並未在所生產的電動車中安裝AM收音機。它們聲稱，安裝AM將對動力系統產生電磁干擾，只要有FM和衛星廣播已足夠。

但此一趨勢恐將威脅目前美國約4000多個AM電台的商業生存能力。因此，無線電行業持續遊說立法機構，要求強制汽車製造商安裝AM收音機，以符合公共利益。

美國國會兩院也通過了《2024每車安裝AM收音機法案》（AM Radio for Every Vehicle Act of 2024）。美國麻州民主黨參議員馬基（Ed Markey）指出，AM收音機為緊急情況下的重要工具，是多元化媒體生態系統的重要組成部分。

與此同時，中國工信部在9月發布命令，將強制推動《車載無線廣播接收系統》，保障在「突發緊急」狀態下，民眾能迅速有效接收權威應急資訊。

市場認為，中美兩國幾乎同時決定在汽車上重新安裝老式的FM/AM收音機，並將此作為汽車的強制標準，這項決策背後的主因，應是出於對大規模戰爭或災難的應對準備。

FM和AM收音機的發射台覆蓋範圍廣泛，FM的覆蓋半徑超過100公里，而AM則可達到上千公里。這意味著，即使在災害發生時，發射台和汽車可能不會同時受到影響；因此，汽車上的收音機仍可接收到重要資訊。

因此在緊急情況下，如自然災害或戰爭導致網路通訊中斷時，AM廣播系統可作為有效的資訊傳播手段。

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