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震驚台灣被課32％關稅！專家：川普向全球丟「核彈」 恐害到自己人

2025/04/03 15:01

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日下午4點（台灣時間週四凌晨4點）宣布對等關稅政策。（路透）美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日下午4點（台灣時間週四凌晨4點）宣布對等關稅政策。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）於美東時間2日下午4點（台灣時間週四凌晨4點）宣布對等關稅政策，華爾街主要投資公司暨券商韋德布希（Wedbush Securities） 分析師震驚台灣被課徵32%關稅，並指出這波關稅「比許多金融圈原先預期的最壞情況還要糟」，BBC則述經濟學家形容，川普的行為有如在全球貿易體系投下核彈。

BBC報導指出，分析師表示，貿易戰升級可能會導緻美國物價上漲、美國經濟成長放緩，全球一些國家可能陷入衰退。

IMF前首席經濟學家羅戈夫（Ken Rogoff）表示：「他（川普）剛剛向全球貿易體系投下了1顆核彈。」指出川普關稅政策將帶來令人「難以置信」的後果，甚至導致美國這個全球最大經濟體，陷入衰退的可能性提高至50%。

Wedbush證券分析師艾夫斯（Dan Ives）1份報告中指出，我們將這一系列關稅描述為華爾街所擔心的「比最壞情況更糟」。

艾夫斯表示，針對中國製商品祭出的34%關稅「令人瞠目結舌」，另1個震驚的是，對台灣課徵32%關稅、歐盟的20%的關稅率也非同小可。

BBC指出，新的關稅將影響數兆美元的貿易，可能會導緻美國服裝、歐洲葡萄酒、自行車、玩具和其他數千種商品的價格上漲。

知名信評機構惠譽（Fitch Ratings）的美國經濟研究主管索諾拉（Olu Sonola）表示，這些措施將使美國的關稅稅率恢復到1910年的水準，且許多國家可能都有陷入經濟衰退的危險。

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