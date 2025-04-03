荷媒爆俄竊取ASML、台積電機密 擬建28奈米晶圓廠

荷媒批露，俄羅斯工程師涉嫌向俄羅斯提供來自 ASML、恩智浦（NXP）和台積電等半導體公司的機密訊息。示意圖。（法新社檔案照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕荷媒 NRC 批露，俄羅斯工程師涉嫌向俄羅斯提供來自 ASML、恩智浦（NXP）和台積電等半導體公司的機密訊息，協助俄羅斯建立具備 28 奈米製程的晶圓廠。

報導指出，43歲的俄羅斯工程師 German A.，遭控提供 ASML、格羅方德、恩智浦、台積電的機密技術資料給俄羅斯，包括半導體生產手冊及各類製造設備的技術文件。調查人員發現，他從 ASML 獲取 105 份內部文件，並竊取與台積電相關的 88 份文件。

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報導稱，這些資料未包含完整的晶圓製造設備藍圖，也無法直接構建完整的晶圓廠或製程技術，但是內容仍屬機密，可能有助於建立具備 28 奈米製程技術的產線，這個技術水準足以支援軍事應用。

調查人員指出，German A. 透過雲端存儲、通訊軟體及在莫斯科當面交付 USB 隨身碟，傳遞機密資訊，獲取約 4 萬歐元（約台幣145萬）的非法收入。German A. 還與一次化學氣相沉積（CVD）設備的購買計畫有關。這項設備可能是為了裝備俄羅斯未來的晶片生產設施，最後該設備被先轉運至以色列，隨後未能交付。

報導提及，2024 年 8 月，在國家情報機構接獲一份舉報，German A. 被當局逮捕。一個月後，ASML 和恩智浦正式接獲有關間諜活動的通報。目前，該案件正在法院審理，當局懷疑他與俄羅斯情報機構有聯繫。

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