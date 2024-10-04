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史詩級股災加速醞釀 分析師籲中國政府快清醒

2024/10/04 07:18

在連日飆漲後，香港恒生指數3日跌1.47%，盤中一度大跌700多點。（路透）在連日飆漲後，香港恒生指數3日跌1.47%，盤中一度大跌700多點。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕在北京推出火箭筒式刺激措施，引發長達一週罕見的股市飆漲後，日本野村投資銀行首席中國經濟學家陸挺3日警告，未來幾週中國重演2015年史詩級股災的風險快速上升，中國當局須對該可能性冷靜評估。

南華早報報導，陸挺指出，「鑑於當前的股市動能，以及我們對中國社群媒體上的投資情緒追蹤，未來幾週，重演2015年史詩級飆漲與破裂的風險快速升高；儘管投資人目前或許仍可沈迷於市場多頭，但我們希望北京能更加清醒」。

中國人民銀行上週宣佈一系列經濟刺激措施，包括調降銀行存款準備金率與政策利率、降低現有房貸利率，以及推出規模8000億人民幣的政策工具，以支撐股市。儘管香港股市3日下滑，但相關措施幾天來提振了中國在岸與離岸市場。

陸挺指出，雖然股市的估值與槓桿距離落入危機尚遠，但中國的經濟因房地產持續低迷，仍處於緊急模式。

他說，「北京肯定將推出一連串財政措施與其他支持性政策，但因為醞釀中的股市泡沫，以及什麼應是北京重中之重的爭議性辯論仍存在，相關財政措施的最終規模與內含或許仍相當即興與不確定」。

他認為，最糟糕的情況是，股市狂熱導致類似2015年的股災發生，而北京或許訴諸印鈔票的手段來遏止股市跌勢。

果真如此，中國當局或許將持有過多的股票，並減少流動性，加劇資本外逃，引發人民幣貶值，限制中國人行買進更多股票的能力。

他補充，比較好的狀況是，中國官員密切關注泡沫的醞釀，及時採取措施平緩股市狂潮，同時承擔起艱鉅任務，包括清理房地產部門，以及整頓財政體系。

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