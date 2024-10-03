加速半導體產業發展 白宮免除部份晶圓廠環評

美總統拜登週三（2日）簽署立法，將免除一些晶圓廠的聯邦環評。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）週三（2日）簽署立法，將免除一些接受政府補貼的美國半導體製造工廠的聯邦環評。 如果沒有新規，《晶片法案》部份專案可能會被迫根據1969年頒布的《國家環境政策法案》，接受額外的聯邦環境審查，以獲得許可。

《路透》報導，支持者表示，這些專案已經符合聯邦、州政府和各地的環境法規以及要求，如果不作出改變，相關計劃可能面臨數年的額外延誤；山巒俱樂部（Sierra Club）等環保團體則指出，這些審查對於「確保社區和勞工免受半導體產業使用的危險汙染物侵害」相當重要。

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美國商務部已爲26項專案撥款超過350億美元（約新台幣1.11兆元），其中包括向台積電（2330）撥款66億美元（約新台幣2106億元）協助在美設廠、向三星（Samsung）撥款64億美元（約新台幣2042.2億元）擴大德州廠晶片生產、向英特爾（Intel）和美光（Micron）等本土大廠也分別撥款85億美元（約新台幣2712.3億元）和61億美元（約新台幣1946.5億元）。

白宮表示，政府將繼續遵守承諾，確保半導體建設和營運符合針對水、空氣、瀕危物種和其他的聯邦要求，並儘量減少對勞工、大眾安全和環境的威脅。美國半導體產業協會（Semiconductor Industry Association，SIA）警告，如果沒有這項立法，環評可能會使現在正進行的建設放緩或停止。

這項法案由民主黨籍參議員凱利（Mark Kelly）和共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）一同起草。凱利表示，透過防止微晶片製造設施建設出現不必要的延誤，這一法案將有助於將半導體產業帶回美國，創造數千個高薪的工作機會，並強化本土供應鏈。克魯茲稱，簡化許可過程的行動是支持本土就業和減少美國對海外半導體依賴的關鍵一步。

民主黨眾議員洛夫格倫（Zoe Lofgren）則批評這項法案，並指出，加州的一些工廠曾因為先前的半導體、微電子製造而受到汙染，應該藉此汲取教訓，確保不會重蹈覆徹，《國家環境政策法案》下的審查，正是這方面「至關重要的工具」。

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