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韓國啟動「千人計劃」！祭2誘因挖角全球AI人才

2024/10/03 07:23

韓國啟動「千名AI海外人才招聘」（示意圖，法新社）韓國啟動「千名AI海外人才招聘」（示意圖，法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕尖端產業勝負取決於誰先確保技術和人才，為在尖端產業佔有一席之地，韓國政府表示，到2030年為止，以吸引1000名以上從事尖端科學技術領域的外籍人才為目標，向他們提供最多5億韓元（約新台幣1200萬元）的全租資金貸款，及10年內減免50%勞動所得稅。

東亞日報報導，韓國總理韓德洙在參與人才培養戰略會議，發表了新設的“K-Tech Pass支援項目”等。他表示，在尖端產業，誰先確保技術和人才，將決定勝負。

為了在2030年，能吸引千名海外優秀人才，政府決定對外籍人才提供特別簽證，獲得特別簽證的“科學人才”外籍人士入境1年後，可以長期滯留5年，還可以獲得自由更換職業的“居住簽證（F-2）”，向他們提供最多5億韓元（約新台幣1200萬元）的全租資金貸款，及10年內減免50%勞動所得稅。

此外，外籍人才的子女可以在國內外國人學校定員外入學。

此計劃中所謂的海外人才，是指在世界最頂尖的工科大學獲得碩士、博士學位的首席工程師級以上人才。為了掌握海外人才，韓國產業技術振興院計劃通過AI系統分析全世界的論文、專利、新聞等，實時探索引進對象人才。

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