中國人口續減 三四五線城市大量空屋將淪為「鬼城」

中國房地產市場泡沫破裂，累計已為市場上留下9千萬戶空屋，同一時間中國又面臨人口不斷減少，恐導致一些城市中的空屋可能永遠無法住滿人，最後淪為「鬼城」。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《華爾街日報》報導，中國房地產市場泡沫破裂，累計已為市場上留下數千萬戶空屋，同一時間中國又面臨人口不斷減少，恐導致一些城市中的空屋可能永遠無法住滿人，最後淪為「鬼城」。

經濟學家預估，中國可能有多達9000萬戶空屋，假設每戶住3人，這些空屋足以塞滿巴西所有人口。即使中國人口仍在成長，塞滿這些空屋已經夠困難的了，但事實並非如此，由於中國實施的獨生子女政策，預計未來30年中國人口將減少2.04億人。

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華府智庫「彼得森國際經濟研究所」（PIIE）研究員黃天雷表示：「從根本上來說，沒有足夠的人來塞滿空屋。」

如果政府提供更多支持，讓一些買家相信房價將再次上漲，一些空屋將被購買和居住。北京、上海和深圳等大城市幾乎肯定有辦法處裡空屋，因為這些城市的經濟充滿活力，足以吸引移民流入，進而維持人口成長。

但在較小城市，空屋問題更難解決，因為這些城市的經濟前景疲弱，人口也持續減少。研究人員將中國的城市分成3級，近340個三、四、五線城市（人口數從數十萬至數百萬）中的許多城市，經濟都陷入困境，且年輕居民正在離開。

《華爾街日報》根據中國官方數計估算，2020年至2023年，中國至少有60%的三、四、五線城市的人口萎縮。哈佛大學經濟學教授羅格夫（Kenneth Rogoff）表示，這些城市擁有中國逾60%的庫存房屋，許多地方政府鼓勵房地產開發商興建更多房屋，即使他們的人口正在減少，因為土地出售建設可促進經濟成長，並增加他們的財政收入。

隨著中國經濟持續低迷，如何處理這些空屋已變成急迫問題。今年5月，中國政府公布成立3000億元人民幣（下同，台幣1.36兆元）保障性住房再貸款，支持地方國企以合理價格收購已建成未出售的房屋，用作配售型或配租型保障性住房。

但截至6月底，中國銀行業僅使用上述貸款的4%。經濟學家指出，即使有廉價貸款，收購空屋也是沒有意義的，因為出租的租金太低，地方國企無法獲利。

從上週以來，北京當局推出多項救市措施，包括降息、下調第二套房屋的首付款比例至15%，以及與許購房者為房貸重新融資。但經濟學家指出，中國經濟需要採取更多措施才能擺脫困境。

摩根士丹利協中國經濟學家邢自強表示，中國政府應推出面的紓困方案，包括收購30至50個最大的庫存房屋，並將其轉變為公共住宅，而不必擔心利潤，預計將花費3兆元。

這不包括三．四、五線城市的空屋，許多經濟學家說，向這些城市的空屋投入更多資金是沒有意義的，因為無論如何都沒有足夠的人住在裡面。這些空屋將成為許多城市和投資人的長期負擔，因為它們賣不出去，最終將失去價值。

在靠近中俄邊近的寒冷城市鶴岡，人口已從2010年的109萬人下降至94萬。幾年前黑龍江省北部鶴岡房市火熱時，有網友發文稱，當地房價便宜的向白菜。房仲業者指出，現在鶴岡的房價更低，從2019年至2022年，未出售房屋庫存增加了1倍多。在鶴岡長大的兼職股票交易員周勇志表示，市中心的大多數高層公寓大樓在晚上都是漆黑的。

中國有許多城市像鶴岡這樣，有大量無人居住空屋，宛似鬼城。黃天雷指出，考慮到中國人口不斷減少，大量空屋問題基本上是無法解決的，鬼城仍將是鬼城。

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