DRAM合約價預估第二季將續漲逾6成，南亞科等廠商受惠。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕研調機構集邦科技（TrendForce）最新記憶體產業調查指出，2026年第一季因一般型DRAM（conventional DRAM）合約價加速上漲，季增幅度高達93-98%，激勵產業整體營收季成長81%，達970億美元。預期第二季conventional DRAM合約價將可季增58-63%。

TrendForce表示，隨著AI應用由大型語言模型（LLM）訓練逐步轉至AI推論，雲端服務供應商（CSP）資料中心建置重點也從AI server延伸至通用型server，帶動記憶體採購需求由HBM3e、LPDDR5X及高容量RDIMM，擴大至各容量規格的RDIMM產品。

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觀察第二季，TrendForce表示，因原廠庫存水位極低，且將新增供給優先提供給AI server使用的大容量RDIMM，難以滿足PC代工廠（OEM）和智慧手機業者的需求，預期整體conventional DRAM出貨位元增幅將相當有限；價格因CSP相對持開放態度，促使其他客戶跟進以確保原廠供應，預期仍可支撐conventional DRAM合約價季增58-63%。

TrendForce分析第一季主要DRAM供應商營收表現，第一名三星（Samsung）產品平均銷售單價（ASP）大幅成長、居三大原廠之首，且server DRAM營收占比也是最高，推升第一季營收季增高達93.4%，為373.2億美元，市占上升至38.5%。

SK hynix的HBM位元出貨比重為三大原廠最高，但2026年HBM合約價下滑，抑制其整體產品售價漲幅，第一季營收達279.8億美元、季增62.5%，排名第二，市占率調整至28.8%。第三名美光（Micron）營收季增達81.6%，上升至217.5億美元，市占率22.4%，與上一季持平。

TrendForce表示，第一季conventional DRAM合約價格漲勢延續，三大原廠的生產和出貨皆傾向高單價、高利潤率的server應用產品。在供不應求態勢確立、無塵室建設尚需時間的情況下，原廠2026年主要將藉由製程升級擴張位元供給，而投片規模僅能透過生產流程優化小幅上修。

台廠南亞科、華邦電、力積電主攻成熟製程產品，以填補前三大業者轉換製程後無法滿足的市場需求。第一季南亞科自身庫存已大幅去化，DDR4、DDR3合約價格顯著上漲，帶動單季營收季增60%，達15.5億美元。

華邦電第一季DDR4、LPDDR4出貨規模擴張，營收季增高達91.4%、上升至近5.7億美元。力積電營收若以自家生產的消費型DRAM產品計算、季增29.9%，為4,300萬美元，加計代工營收則季增19.3%，預計該公司取得美光製程技術授權後，將積極擴大供給。

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