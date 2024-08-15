川普馬斯克談裁員 美汽車工會UWA控恐嚇勞工

美國前總統、2024年共和黨總統候選人川普（Donald Trump）本月12日在社群媒體平台X上接受SpaceX的創始人兼董事長馬斯克（Elon Musk）的訪問。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕〕美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）與科技富豪馬斯克（Elon Musk）本月12日在社群媒體平台Ｘ展開了備受關注的對談，訪談中川普大讚馬斯克不容忍罷工、敢於快速大規模裁員的行為，言論一出，引發外界關注。對此，美國聯合汽車工會（UAW）批評川普和馬斯克2人言行簡直是在威脅及恐嚇勞工，並稱已向相關單位提起檢舉。

綜合媒體報導，川普12日在與馬斯克對談中，稱馬斯克是「砍成本最厲害的人」，並讚賞馬斯克在面對罷工的強硬態度，指馬斯克對付那些罷工的人，會直接走進去說「你們不想幹了？沒關係，那你們都可以走人了」，馬斯克對此則笑而不答。

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川普上述言論一出，引發外界關注。對此，UAW做出回應，批評川普及馬斯克的言行是對勞工的恐嚇與威脅，根據美國《全國勞資關係法》（National Labor Relations Act），雇主不得以「參與罷工」為由解雇員工，以解雇罷工者為要脅同樣也違法。

UAW主席費恩（Shawn Fain）也表示，川普和馬斯克都希望勞工階級的人坐下來然後閉嘴，如今他們還公開嘲笑，批評2人行為很噁心且違法。

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