台積電今年前三季大賺1.21兆元 超越去年全年。

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）昨法說會釋出第三季亮麗財報，獲利創新高，今年前三季累計稅後純益達1.21兆元、年增逾五成，已超越去年全年獲利1.17兆元，每股稅後盈餘46.75元，已較去年整年的45.25元為高。

台積電第三合併營收9899.2億元，季增6％、年增30.3％，超越財測9570億元高標，以美元計算達331億美元，季增10.1％、年增40.8％，也超越財測330億美元高標；營業利益5006.85億元，季增8％、年增38.8％，稅後純益4523.02億元，季增13.6％、年增39.1％，每股盈餘17.44元，營收與獲利皆創單季歷史新高。

台積電第三季毛利率59.5％、營業利益率50.58％，雙雙創近11季新高，皆優於財測預期。

台積電表示，第三季營收創高主要受惠市場對先進製程技術的強勁需求，儘管面臨較不利的匯率及海外晶圓廠稀釋效益，但稼動率提升及成本改善帶動毛利率續上升，營業規模提升效益也帶動營業利益率同步提升。

台積電前三季合併營收2.76兆元、年增36.39％；營業利益1.37兆元、年增52.98％；毛利率58.97％、營業利益率49.63％，稅後純益1.21兆元、年增51.79％，每股盈餘46.75元，稅後純益與每股盈餘已超越去年全年，提早創新高。

