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消費帶動Q2經濟反彈 日銀升息更有底氣

2024/08/15 10:40

私人消費成長的推動下，日本經濟在今年第2季反彈，有望支持日銀進一步升息。（法新社資料照）私人消費成長的推動下，日本經濟在今年第2季反彈，有望支持日銀進一步升息。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在私人消費成長的推動下，日本經濟在今年第2季反彈，表明日本央行（BOJ，日銀）長期以來尋求，將收入成長、支出增加聯繫起來的良性循環可能正開始出現，有望支持日銀進一步升息。

綜合外媒報導，日本內閣府週四（15日）報告顯示，截至6月的3個月內，日本國內生產毛額（GDP）年增3.1％，超過普遍預期的2.3％，在這之前，Q1經濟萎縮了2.3％。週四數據表明，在大企業同意提供30多年來最大幅度的薪資成長且政府實施減稅後，期待已久的個人支出復甦可能終於來臨，一直到最近1季，消費每1季都在下降。

明治安田總合研究所（Meiji Yasuda Research Institute）經濟學家前田和孝（Kazutaka Maeda）指出，整體而言，結果相當正面，有跡象表明私人消費在實際薪資成長的支持下有所回升，這支持了日銀的觀點，並預示著進一步升息。

日銀總裁植田和男（Kazuo Ueda）在上月政策會議後表示，如果經濟數據符合央行的預測，將繼續升息。週四公佈的數據對日銀來說是個好消息，央行一直在尋找薪資成長將刺激個人支出，帶來穩定需求主導型通膨的證據。日銀在今年7月第2度上調基準利率，並公佈了減少購債的計劃，在經歷了多年的寬鬆政策後，日銀持續推動政策正常化。

彭博經濟研究（Bloomberg Economics）日本資深經濟學家木村太郎（Taro Kimura）指出，GDP數據可以幫助日銀證明，7月升息是正確的決定。儘管近期日本股市、日圓波動，可能讓央行更加謹慎。

日本實質薪資在6月出現2年多以來首次上漲，反映出今年薪資談判帶來的穩定成長。岸田政府的退稅措施在6月實施，也可能支持支出。週四的報告也反映出企業資本支出的堅實基礎，這段期間資本支出0.9％，略高於預期，日銀稍早公佈的短觀報告顯示，企業計劃將本會計年度的投資增加11％。

聯準會（Fed）最快可能在下（9）月降息，以應對美國經濟成長放緩和通膨降溫，美國和日本之間的利差預計將縮小，推動日圓在近期回升。今（15）日早盤，日圓兌美元匯率大約落在147左右，反觀1個月前匯率約為158日圓兌1美元。

截至6月，日本出口連續7個月成長，部份原因是晶片製造設備的需求。日本也持續受惠於旅遊業，日本政府觀光局（JNTO）公布的數據顯示，今年上半年日本入境總人數已達到1778萬人。另外的報告顯示，4月到6月單季，海外遊客共花費2.1兆日圓（約新台幣4641億元），比2019年疫情前同期成長70％。

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