無懼中股震盪《大賣空》本尊Q2加碼阿里巴巴、百度

電影《大賣空》（The Big Short）主角原型貝瑞（Michael Burry）。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導，電影《大賣空（The Big Short）》主角原型貝瑞（Michael Burry）無懼近來中國股市的震盪，在今年第2季加碼買進中國網路巨擘阿里巴巴（Alibaba）、百度（Baidu）公司股票。

綜合媒體報導，根據貝瑞旗下避險基金Scion Asset Management週三（14日）在提交給監管機構的文件披露，公司在今年第2季增持3萬股阿里巴巴ADR，使其持股總數增加到15.5萬股、價值超過1120萬美元（約新台幣3.6億元），為Scion Asset Management最大持股。

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除了阿里巴巴ADR外，Scion Asset Management在第2季還加碼買進3.5萬股百度ADR股票。截至6月30日，Scion Asset Management總共持有7.5萬股百度ADR、價值650萬美元（約新台幣2億元）。

另外，Scion Asset Management在第2季減持中國京東ADR 11萬股股票、價值約300萬美元（約新台幣9679萬元），不過即便被減持，京東ADR仍是Scion Asset Management投資組合中最大的持股之一。

而Scion Asset Management在今年第2季出清5家公司股票，分別為美國醫院公司（HCA Healthcare ）、花旗（Citigroup）、支付服務提供商Block、美國醫療保健公司信諾集團（Cigna Group）及汽車零件供應商Advance Auto Parts等股票。

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